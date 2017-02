Brutális lakásárak? - Valójában senki sem tudja itthon az igazságot!

Az adatok az ingatlanpiaccal kapcsolatban is egyre nagyobb tömegben elérhetőek, és a jövőben ez a trend folytatódhat.

A mostani ingatlanpiaci felívelés során - így a gyorsan változó piac miatt - különösen fontos, hogy naprakész, és hiteles információk álljanak rendelkezésre, amelyek alapján döntéseket hozhatunk.

A mostani információ dömpingben még körültekintőbben kell eljárni, mivel egyesek téves vagy bizonyos érdeket szolgáló információkkal is eláraszthatják a piacot.

A lakáspiacon leghitelesebbnek ítélt források a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) tranzakciós adataira építenek, amelynél jobb jelenleg nincs a piacon, és amellyel kapcsolatban ugyanakkor számos probléma merül fel.

Ezek közé tartozik, hogy az adatokban jelentős késések figyelhetőek meg, ami akár több hónap is lehet, másrészt az adatbázisban sok a hiányzó adat, illetve az adatok egy része hibás kitöltés miatt nem is használható.

Így valójában jelenleg senki sem lehet naprakész a hazai lakáspiac aktuális állapotát illetően, különösen a kevesebb tranzakciót bonyolító vidéki helyszíneken.

A kereskedelmi ingatlanok esetében pedig még nehezebb a piaci szakemberek helyzete, sokkal kevesebb az elérhető adat, mivel még központi adatbázis sem létezik a tranzakciókról.

Még fontosabbak lennének a számok

A mostani ingatlanpiaci fellendülés korszakában igazán nagyon fontos lenne, hogy pontos információval bírjunk a piac jelenlegi számairól, akár lakó, akár kereskedelmi ingatlanokról legyen szó. Az ingatlanpiaci hullámot mindenki igyekszik meglovagolni, amely számos árazási, kockázatkezelési, indexálási kérdést felvet.

A Grant Thornton második ingatlanpiaci mesterkurzusának apropóját az adta, hogy egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre adatok az ingatlanpiaci szakemberek számára is, amiben nagyon könnyű elveszni. Ebben az úgynevezett big data hullámban át kell gondolni, hogy mit és hogyan használunk fel a beérkező adathalomból, illetve meg kell találni a módot, hogy ezeket az adatbázisokat döntést előkészítő, hiteles információvá lehessen konvertálni. A jövőben az adatelemzések még inkább felértékelődhetnek, ahogy az információ egyre könnyebben elérhetővé válik. Az adatdömping lehetővé teszi, hogy a korábbi kérdéseink megválaszolásához új segítséget kapjunk, ugyanakkor több kérdés is felmerül a használatuk során.

Honnan lehetnek adataink az ingatlanpiacról?

Mi lehet a megoldás?

A valóságban azonban sajnos komoly gondot okoznak a fentiek, még a leghitelesebbnek ítélt indexek összeállításakor is küzdelem folyik az elegendő hiteles adat összegyűjtésért. A jelenlegi felívelési hullám során ráadásul a szakma dolgát nehezíti, hogy olyan szereplők is megjelenhetnek, akik téves, vagy bizonyos érdekeket szolgáló információkkal árasztják el a piacot. A piaci szereplőknek ezt megfelelően kell kezelni. Korábbi cikkünkben már kitértünk azokra az információforrásokra, melyekből a leghitelesebben tájékozódhatunk a lakáspiac és a kereskedelmi ingatlanpiac aktuális alakulásáról. A lakáspiaccal kapcsolatos forrásokban közös, hogy jelentősen építenek a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) adatbázisára, mely a korábban megvalósult adásvételi tranzakciók adatait tartalmazza. Ugyanakkor ez az adatbázis számos problémával is küzd, ami nehezíti, hogy adataiból ténylegesen a jelenlegi piaci körülményeket leíró, könnyen felhasználható információhoz jussunk.A tranzakciók adatai csak jelentős időbeli csúszással kerülnek feltüntetésre, ami akár több hónap is lehet, sok a tartalmi hiányosság, és sok esetben az adatok is hibásak.Ez jelentősen nehezítheti egyrészt a lakosság dolgát az eladásoknál és vételeknél, de mindinkább az értékbecslők helyzetét, mikor egy-egy ingatlan pontos értékét kell meghatározniuk., ott még egy minden tranzakciót tartalmazó adatbázis sem létezik, miközben rengeteg az olyan adásvétel, ahol a felek titkolják az eladás részleteit. Ez pedig jelentősen megnehezíti a kereskedelmi ingatlanok értékelését., melyet a véglegesítés után a következő héten mutatnak be a MAISZ közgyűlésén. Az ajánlás. A hazai ingatlanállományról történő pontosabb kép iránti igényt pedig mindenképpen indokolja, hogy az ország, de különösen a lakosság vagyonának jelentős részét éppen az ingatlanok teszik ki. A transzparencia javítása tehát közös érdek.