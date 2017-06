Csak hátradőlünk, és a lakásunk keresi nekünk a pénzt

Hol történt extra felértékelődés Budapesten?

Melyek a jövő lokációi?

Ha saját lakással rendelkezünk, az általában egyben azt is jelenti, hogy vagyonunk jelentős részét tartjuk ingatlanban, ami igazán indokolttá teszi, hogy külön figyelmet szenteljünk annak, hogy miként alakulhat e befektetésünk értéke a jövőben.A legtöbben azonban maximum csak annyit gondolnak végig, hogy a jövőben áremelkedésre vagy árcsökkenésre számítanak-e a lakáspiacon, pedig, hiszen így egy későbbi eladás során plusz hozamra tehetünk szert.Egy terület felértékelődésében számos tényező szerepet játszhat, bizonyos közösségi fejlesztések, például parkok felújítása, kialakítása, egy adott területről az autós forgalom kitiltása, vagy egyes terek megújulása - elég csak a Corvin-negyedben lezajlott óriási áremelkedésre gondolni. Ide tartozik a közlekedési lehetőségek javulása is, mint például a 4-es metró megvalósulása, amit a XI. kerületi lakások árának alakulásán - mint a későbbiekben bemutatjuk - is meglátszott. A közösségi célokat szolgáló beruházások mellett az újlakás-fejlesztések is felértékelő hatással lehetnek, akár beépített, akár beépítetlen terület megújulásáról van szó.Az új fejlesztések magasabb presztízst is hoznak a területnek, hiszen az új lakások vásárlói jellemzően stabilabb anyagi háttérrel rendelkeznek, akik körében a jövőben keresettebbé válhat a terület, felértékelve a már meglévő lakásokat is. Egy beépítetlen terület esetében az új fejlesztések egy önálló városrész kialakulását eredményezhetik, ami a magasabb státuszú vásárlókat vonzza, a több, párhuzamosan megvalósuló fejlesztés pedig végső soron egymást erősítheti a fenti folyamatban, hozzájárulva a kereslet növekedéséhez és ezáltal az árak emelkedéséhez. Erre jó példa a XI. kerület sasadi, madárhegyi része, mely az elmúlt pár évben jelentős átalakuláson ment keresztül, és Buda egyik prémium területévé nőtte ki magát.Budapesten több olyan terület is kitűnik a többi közül, ahol a város más részeihez képest jelentősen nagyobb áremelkedés volt tapasztalható a korábbi években. Ezek közé tartozik például a Belváros, de szintén az egyik nagy nyertesnek számít az elmúlt 10 év árváltozásai alapján a XI. kerület, amelynek szinte minden része a budapesti átlag feletti árnövekedést produkált. Ha a 2014 és 2015-ös átlagos árakat összevetjük a 2004-2005-ösökkel azt látjuk, hogy a XI. kerület legtöbb területe másfélszer jobban drágult a fővárosi átlaghoz képest. Ez nem minden, hiszen a kerület több területe még ennél is nagyobb mértékben "verte meg" lakásár-emelkedésben Budapest más részeit a Lakáspiaci Mozaik adatai szerint, amely a Zillowsztorik melléleteként jelent meg. Mindez azt is jelenti, hogy akik erre a kerületre szavaztak a lakásvásárláskor, meglehetősen jól jártak, hiszen otthonuk eladásakor plusz hozamot realizálhatnak.Azért, hogy megjósolhassuk, hogy a jövőben milyen árváltozások várhatóak, egyrészt figyelembe kell venni a múlt tendenciáit, másrészt célszerű előre is tekinteni. Érdemes felmérni, hol várhatóak jelentős fejlesztések, például bevásárlóközpont-, vagy irodaépítések - ezek pozitívan hathatnak a lakások felértékelődésére -, de azt is érdemes lehet megnézni, hogy a tömegesen végrehajtott lakásfejlesztések mely területet formálják át jelentősen.Ebből a szempontból két kerület tűnhet ki a többi közül. Az egyik a XIII. kerület, amelyet egyszerre jellemeznek a korábbi gyár- és raktárövezetek helyén megvalósuló tömeges lakásépítések és a gomba módra szaporodó irodaházak. Ez a kerület azonban eddig is keresettnek számított és jelentős átalakuláson ment keresztül, így inkább a még kevésbé népszerű területein várható felértékelődés.Azok számára azonban, akik zöldebb, netán budai környezetre vágynak, a XI. kerület tűnhet az egyik jó választásnak. Ebben a dél-budai kerületben szintén jelentős irodaház-fejlesztések zajlanak, de lakásépítéseket is szép számmal találunk, amelyek további jelentős átalakulást hozhatnak az egyes területeknek. Sasad és Madárhegy térsége esetében például folytatódhat az átalakulás, az újabb projektek hatására egyre inkább egy "város a városban" terület alakulhat ki. Egyes beruházók a lakások mellett egyéb közösségi célú fejlesztéseket is terveznek, például a Cordia által jegyzett Sasad Resort lakópark esetében egy 8000 négyzetméteres, kizárólag a lakók által használható élményparkot is kialakítanak a héthektáros, parkosított, szellős elrendezésű telken. A lakások mellett ráadásul egy új bevásárlóközponttal és egy modern irodaházzal is gazdagodhat a környék, mégpedig a 4-es metró kelenföldi végállomásánál, ami szintén hozzájárulhat a felértékelődéshez.