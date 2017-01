Csináld meg a szerencsédet te is az állami árveréseken

Az MNV jelenleg tizenöt ingatlant tervez árverésre bocsátani 4 és 213 millió forint közötti árkategóriában. Ebből tíz darab a lakóépület, amelyből hat Budapesten, négy pedig különböző vidéki városokban található. A legkisebb ártól egy salgótarjáni lakás indul, ahol 4 millió forint a kikiáltási ár, a licitlépcső pedig 40 ezer forintonként emelkedik. Ezzel szemben a legdrágábban egy II. kerületi lakást és egy XVII. kerületi házat kínálnak, mindkettőt valamivel 32 millió forint feletti áron.

Ha csak a lakóépületeket nézzük, akkor jól látszik, hogy még az alacsonyabb árkategóriában is az átlagos piaci árnál kedvezőbb szintekről indulnak a licitek. A II. és a VII. kerületi lakásoknál ez 426-456 ezer forintot jelent négyzetméterenként, de a XVII. kerületben akár 187 ezer forintos négyzetméteráron is megvásárolható a kiválasztott ház. Feltéve, hogy nem lesz túl sok érdeklődő a 173 négyzetméteres, kerttel is rendelkező házra, ugyanis ennél a tételnél 200 ezer forint a licitlépcső.

Fontos tudni, hogy az elektronikus licitálás előtt szükség van a biztosíték összegének befizetésére, melynek mértéke a választott ingatlan kikiáltási árának függvényében változik. A kisebb értékű lakóingatlanoknál ez hozzávetőlegesen az ár 10 százalékát teszi ki, de a más funkciójú - például ipari vagy telek - ingatlanoknál ez arányában kevesebb is lehet. A pontos információkért érdemes ellátogatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árveréseket tartalmazó honlapjára , ahol részletesebben is tájékozódhatunk az egyes ingatlanok adatairól.