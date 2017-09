Duna-parti lakások épülnek a fejlesztők kedvenc kerületében

További információkért kattints a képre!

A projektet a beruházó a felső kategóriás szegmensbe pozícionálja, a teraszos, panorámás lakások iránt nagy keresletre számít. A cég tavaly nyáron kezdte meg a Marina Bay 48 lakásos első ütemének építését, a lakások többsége azonban már elkelt. A projekt az építés szakaszában elnyerte "Az év pesti lakóprojektje" címet - a legfeljebb 110 lakásos kategóriában - a Portfolio által szervezett Lakás 2017 Kiállítás és Vásáron. A Marina Bay Residence 2 kivitelezése 2018 első negyedévében indul, az első lakók 2019 nyarán költözhetnek be új otthonaikba.Az Autóker Holding Zrt. 2000 óta aktív, mint lakó- és ipariingatlan-fejlesztő. Eddig több mint 3000 lakás felépítését tudhatja maga mögött. A cég egyik legismertebb fejlesztése a pesti szórakoztatónegyed központjában megépült Gozsdu-Udvar, de emellett más belvárosi lakóingatlan is a nevéhez köthető - Szinyei Merse Ház, a Cézár Ház, a Kleopátra Ház, a Római Kert, a Heléna Ház, a Király Udvar vagy a Léda Ház, Marina Part I- VI -os fejlesztési ütemek. Ezen felül a cégcsoport több mint 60 ezer négyzetméter ipari ingatlannal is rendelkezik a dél-pesti Ecseri úton és a törökbálinti DEPO Logisztikai Központban, továbbá ingatlan-portfóliójában 2500 négyzetmétert meghaladó XIII. kerületi üzlethelyiség és több mint 100 parkoló is megtalálható.