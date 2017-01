Egy élet munkája is kevés lehet a saját lakáshoz

Elszállt lakásárak, vagy alacsony bérek

Akármennyire is azt gondoljuk, hogy drágák hazánkban a lakások, még mindig szerencsésnek érezhetjük magunkat, ha más országokat nézünk, vagy csak a hazai korábbi évekkel hasonlítjuk össze a mai vásárlók helyzetét. Az elmúlt 9-10 évben jelentősen növekedtek hazánkban a bérek, míg a lakásárakban a válság óriási csökkenést hozott, amit az azt követő lakáspiaci ralli ugyan sikerrel korrigált, de az árak még most csak viszonylag kevéssel haladják meg a 2008-as szinteket. Összességében tehát a lakásvásárlók még mindig jobb helyzetben vannak matöbb mint 16,5 százalékkal, vagyis(90 négyzetméteres ingatlant alapul véve), a Numbeo számai szerint. De nézzük, miért örülhetünk még a hazai helyzetnek!A világ több városában egy élet munkája is kevésnek bizonyulhatnak ahhoz, hogy az ott élők lakást szerezzenek. A legdrágábbnak számító városban, aa lakásárak jövedelemhez viszonyított aránya több mint 44-es értéket vesz fel a Numbeo legfrissebb, 2017-es adatai szerint. Ami azt jelenti, hogy egy 90 négyzetméteres lakás tipikus árát figyelembe véve, valamint szintén a tipikus családi rendelkezésre álló jövedelemmel számolva,Tehát egy, a városban élő család körülbelül a nyugdíjas éveiben vásárolhatná meg az említett lakást, amennyiben az összes keresetét félre tenné élete során, ami persze lehetetlen. Így tehát a családok jelentős része számára a saját lakástulajdon elérhetetlen.

Az első 20-ban egyébként számos kínai város szerepel, valamint több elmaradottabb térségben elhelyezkedik el, mint India, vagy Algéria, ahol az alacsony munkabérek nagyban hozzájárulnak a lakásvásárlás elérhetetlenségéhez, míg a városok növekvő népessége a lakásárakat magasan tartja.

Hol a legnehezebb lakást venni Európában?

A 20-as listájára 7 európai város került fel. A legelöl London helyezkedik el, ahol közel 28 éven át minden pénzét félre kellene tennie egy tipikus családnak, ha 90 négyzetméteres ingatlant kívánna vásárolni a városban. Az európai városok közül még az első 20-ban szerepel Kijev 23,49-es, Róma, 23,04-es és Belgrád 21,24-es értékével, valamint Moszkva 20,81-el. Ez azt jelenti, hogy Európa legdrágább fővárosaiban több mint 20 évnyi családi jövedelemre van szükség egy 90 négyzetméteres otthont megszerzéséhez.

Amiért pedig igazán örülhetünk az az, hogy. A Numbeo adatai szerint, nálunk körülbelül 11,6 évi családi jövedelmet kell félretenni egy 90 négyzetméteres lakás megvásárlásához, ami a londoni, vagy moszkvai számokhoz képest is sokkal kedvezőbb, csak fele annyi időt kell itthon spórolni a lakásvásárláshoz. A régiós viszonylatban is jól állunk, Bécsben, Prágában és Varsóban is nehezebb a lakásvásárlók dolga, mint Budapesten.