Egymás elől vásárolják fel a belvárosi lakásokat a kínaiak

"A külföldi lakásvásárlók részesedése 2016-ban országosan 3,5 százalék volt, míg Budapesten 6,6 százalékot tett ki azösszes tranzakciójának számából. Közülük a vásárlók több mint negyede kínai állampolgár volt, de jelentős részben érkeztek német és francia nyelvterületről is vásárlók. Magyarország a szomszédos országok befektetői körében is népszerű, cseh, lengyel és szerb befektetők is vásároltak nálunk ingatlanokat. Emellett a vásárlók 15 százaléka Izraelből, a Perzsa-öböl menti államokból és Iránból jött, miközben az orosz befektetők aránya valamelyest csökkent." - mondta el a Portfolio megkereséséreA legnépszerűbb célterület továbbra is Budapest, ahol az ingatlanközvetítő hálózat külföldi vásárlóinak 80 százaléka vásárolt. Vidéken a Balaton környéke, főként a Balatonfelvidék népszerű, a városok közül pedig Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán és Kecskeméten volt mérhető arányú a külföldiek ingatlanvásárlása. A vidéki lakások főként a németek, osztrákok, lengyelek és csehek körében voltak keresettek, de előfordultak orosz és ukrán vásárlók is."Atapasztalatai alapján a vidéki lakáseladások 1,3 százaléka, a budapestiek 7,2 százaléka kötődött külföldiekhez. A fővároson kívül főként az agglomeráció - Szentendre, Érd - illetve néhány vidéki megyeszékhely volt keresettebb." - tette hozzáBudapesten belül a belváros a favorit, az V. kerületi Szabadság tér környéke, Belső Erzsébetváros, a ferencvárosi rehabilitációs terület és a Palotanegyed, a Corvin negyed, a belső kerületektől távolabb pedig Újlipótváros, Vizafogó, Angyalföld, Herminamező és Istvánmező városrészek voltak keresettek. A budai oldal lakásai iránt kevesebb külföldi érdeklődött, ők viszont magasabb árkategóriában vásároltak.

Írek helyett kínaiak

Míg az ezredforduló éveiben főként nyugat-európai vásárlók jelentették a külföldieket, addig a válság alatt jelentősen átalakult a vásárlók nemzetiségi összetétele. Az ír és a spanyol befektetők szinte teljesen eltűntek, helyüket kezdték átvenni a szláv, többségében orosz vásárlók. A jelenlegi fellendülés során azonban egy újabb átalakulásnak lehetük tanúi, aminek következtében a szláv vásárlók arányának csökkenése és a távolkeleti, főként kínai vásárlók részarányának növekedése van kilátásban. A Duna House külföldi értékesítéseinek 36 százaléka kínai, 16 százaléka szláv - főleg orosz -, 10 százaléka közel-keleti és 7 -7 százaléka izraeli és német állampolgárokhoz köthető. Az EU-n kívüli lakásvásárlók között azonban a kínai után még mindig jelentős az orosz ás az ukrán jelenlét, őket követik jelentősen lemaradva az amerikaiak.

Kevésbé számít a pénz

A vásárlók negyede 140 négyzetméter körüli családi házat keresett 36 millió forint körül, a fővárosi tégla lakások vevői pedig átlagosan 31 millió forintot költöttek 65 négyzetméteres ingatlanokra. Vidéken a külföldiek által vásárolt lakások ára 4 és 40 millió forint között alakult, tehát szinte minden árkategóriára volt érdeklődés. Budapesten a kínai vásárlók a kifejezetten olcsónak számító 10-15 milliós árfekvésű panelek mellett átlagos tégla társasházi lakásokat 25-50 millió forintért kerestek, de több 60-120 milliós ügylet is kínai vevőkhöz köthető. Az ennél drágább tranzakciókat főként budai villák adták. A külföldi vásárlók a magyaroknál valamivel drágább lakásokat keresték.