Egyre több külföldi vesz lakást a népszerű pesti kerületben

Vietnámi, orosz és ukrán befektetők a piacon

Az új építésű lakások esetében mintegy 600 ezer forintra tehetők az átlagos négyzetméterárak. A kerület külsőbb részein - például a Rokolya utcában - olcsóbb, akár 500 ezer forintos ajánlatokkal is találkozhatunk. Újlipótvárosban ezzel szemben 1-1,2 millió forintos négyzetméterárak is előfordulnak, vagyis az árak hasonlóan alakulnak, mint az V. vagy VI. kerületben.A használt ingatlanoknál, egy adott méretű panellakást több millió forinttal olcsóbban meg lehet vásárolni Angyalföldön, mint például az újlipótvárosi Kárpát utcában. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy míg a kis, másfél szobás, 47 négyzetméteres panellakások ára Angyalföldön 18 millió forint környékén mozog, addig Újlipótvárosban 22-24 millió forintért cserélnek gazdát. A nagyobb méretű, 3 szobás lakások 26-28 millió forintba kerülnek Újlipótvárosban, míg a kerület külső szélén 24-25 millió forintba. A középen fekvő Vizafogó esetében pedig kettő között elhelyezkedő árakról beszélhetünk.Akad persze még néhány olyan utca a kerületben, ahol csak nyomottabb árakon lehet értékesíteni a lakásokat, ilyen például a Csángó vagy a Szabolcs utca, de ahogy a Lőportárdűlő esetében mára már rehabilitálták a területet, úgy a tervek szerint az említett utcákban is sor kerülhet erre.A kerületre egyébként jellemző, hogy a vevők többnyire és részben még készpénzért vásárolnak, hiszen általában eladnak egy lakást, melynek árát beleforgatják az új lakásba. Ha az új lakás drágább, akkor a különbözetet hitelből pótolják, ennek összege azonban többnyire 10 millió forint alatt marad, és szinte nem is fordul elő, hogy 15 millió forintnál nagyobb kölcsönbe vágnának bele.Az ingatlanpiac keresleti oldalát a befektetők is erősítik a XIII. kerületben, akik itt még mindig sokan vannak és általában kisméretű lakásokat keresnek. Ezek a befektetők nagyobb részt magyarok, de vannak közöttük külföldiek is például vietnámiak, oroszok, ukránok, akik elsősorban az új építésű lakásokat keresik és általában kiadási céllal vásárolnak. Ezzel szemben a magyar befektetők esetében inkább az jellemző, hogy felújítják, majd megpróbálják magasabb áron értékesíteni. Ha ez nem sikerül egy meghatározott időn belül, akkor kerül csak sor az ingatlan kiadására.