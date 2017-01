Egyre többet kereshetnek az ingatlanosok

Az ingatlan forgalmazó vállalkozások száma folyamatosan csökken

Az árbevétel 2011-2012-ben csökkent, 2013-ban aztán a szektor jelentős növekedést produkált. 2014-ben ismét a csökkenésé volt a főszerep, 2015-ben azonban 13,3%-os bevételemelkedésre került sor.

A főváros vezető helyen áll az ingatlanközvetítők számában, a működő cégek több mint 65 százaléka a Közép-Magyarország régióban található.

Az ingatlanközvetítők jövőbeli teljesítményét illetően sok a kérdőjel, függ attól, hogy mennyi új lakás kerül a piacra, vagy a fővárosban mennyire marad meg az Airbnb-láz.

A hazai ingatlan forgalmazással foglalkozó vállalkozások száma a vizsgált időszakban 2012-ig emelkedett, majd kis mértékben csökkent 2013-ban, ami után a 2014-es minimális mértékű növekedést nem számítva, folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A tavalyi évben a 2012-ben működő 4142 darabvállalkozás helyett, már csak 3988 darab ingatlanközvetítő maradt talpon hazánkban.

Stabilizálódó piac, növekvő bevételek

A főváros mindent visz

A szektor árbevételének alakulását vizsgálva nem beszélhetünk több évet átfogó növekedésről vagy csökkenésről. A 2011-2012-es évek közötti csökkenést 2013-ban egy jelentősebb árbevétel növekedés követte, amely 2014-ben megbicsaklott, de 2015-ben a szektor ismét jelenős 13,3%-os bevételbővülést ért el. Az alkalmazotti létszám a vizsgált években a 2012-es jelentős növekedést, majd a rákövetkező évi jelentős csökkenését, leszámítva nem változott, de a tavalyi létszám adat azt mutatja, hogy a kedvező gazdasági kilátások teljesülése esetén itt is létrejöhetnek még új munkahelyek. A szektor szereplőinek 36,5%-ka egyéni vállalkozás keretében végzi tevékenységét, ezek jellemzően egy fős vállalkozások, ahol a létszám az önfoglalkoztatás keretében alkalmazott vállalkozó magánszemélyt jelenti, árbevétel tekintetében pedig a piacon működők alsó harmadába tartoznak.Kedvező képet mutat a szektor teljesítményéről, hogy a megszűnt cégek aránya 5 év folyamatos növekedés után a tavalyi évben végre csökkenésnek indult, ami azt mutatja, hogy a megmaradt piaci szereplők stabilizálták helyzetüket.Mivel a piacképes ingatlanok és a fizetőképes kereslet jelentős része is a fővárosra és környékére koncentrálódik nem meglepő, hogy e cégek jelentős része itt végzi gazdasági tevékenységét. A 2016-ban működő 3998 darab cég több mint 65%-a, a Közép-Magyarországi Régióban működik és a szektor árbevételének 79,08%-át is ők adták 2015-ben. Árbevétel tekintetében a központi régiótól messze leszakadva következik a Nyugat-Dunántúli Régió 4,82%-kal, szorosan mögötte az Észak-Alföldi Régió 4,07%-kal, a Közép-Dunántúli Régió 4,00%-kal, és a Dél-Dunántúli Régió 3,26%-kal. Sereghajtóként a két legfejletlenebb kelet-magyarországi régió zárja a sort: Dél-Alföldi Régió 2,59%. Észak-Magyarországi Régió: 2,17%.A szektor teljesítményét a most kezdődő 2017-es évben alapvetően az befolyásolhatja, hogy a piaci szereplők által prognosztizált kedvező változások valóban bekövetkeznek e. A KSH adatai szerint, a kiadott építési engedélyek alapján, jelentős mennyiségű új lakás épül az idén. Kérdés, hogy ezek milyen formában és kiknél fognak értékesítésre kerülni. A használt lakások eladásának volumenét elsősorban a fővárosban és a megyeszékhelyeken jelentősen befolyásolhatja, hogy az elmúlt években népszerű Airbnb piaca telítetté vált, ami visszaveheti a befektetési célú lakásvásárlásokat a közeljövőben. Ugyanakkor a lakáshitelezés újbóli beindulása újabb fizetőképes keresletet indukálhat, amely kedvező hatással lehet az ingatlanközvetítők gazdasági teljesítményére.