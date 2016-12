Elárasztják jövőre az új lakások Budapestet

Nagyobb társasházak, emelkedő lakásárak

Az Eltinga - Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján készített - elemzéséből kiderül, hogy év eleje óta dinamikusan nő az építkezések és azzal együtt az átadott új lakások száma. A kutatásba a minimum 4 lakásos társasházak kerültek be, amelyek esetében elmondható, hogy három hónap alatt 35 százalékkal nőtt a fővárosban épülő vagy tervezett új építésű lakások száma.Míg 2016 augusztusában 7970 lakásról lehetett tudni 259 projektben, addig 2016 novemberében már 10 760 lakás állt a vásárlók rendelkezésére, összesen 322 helyszínen. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az újabban tervezett projektek több lakást tartalmaznak, a korábbi 30-ról 33 lakásosra nőtt a fejlesztések során építendő társasházak átlagmérete.Nem csak a projektekben, hanem az egyes lakások alapterületében is változás következett be. A kínált új lakások mérete egy év alatt 5 százalékkal - 61-ről 64 négyzetméteresre - nőtt, a jellemző átlagárak viszont 34-gyel, ami 27 százalékos tiszta áremelkedésnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy míg 2015 végén még 32 millió forint alatt volt egy átlagos budapesti új lakás, addig 2016 végére már a 42 millió forintot is meghaladta.

Tömegével indulnak a fővárosi fejlesztések

Jelenleg Budapesten kevesebb mint 450 olyan új lakás van, amit már átadtak de még nincs meg a tulajdonosa, vagyis a legtöbb lakást már azelőtt eladják, hogy befejeződne az építkezés. Mindez jól mutatja, hogy még idén is erős keresleti volt az új lakások iránt, ami kedvezett a fejlesztések beindulásának.A most zajló építkezések alapján jövő nyárig még egyszer annyi lakás épül fel, mint ami most a vásárlók rendelkezésére áll, az igazi áttörés azonban 2017 utolsó negyedévétől várható. Akkorra tehető ugyanis az idén elkezdett lakások többségének az átadása, ami mintegy 1200 lakás megjelenését hozhatja a piacon. A pozitív trendek pedig a jövőben is folytatódhatnak, a már most bejelentett fejlesztésekkel együtt 2018-ban is több ezer lakás átadására van kilátás Budapesten. A növekedést egyébként az mutatja legjobban, hogy 2015 év végéhez képest egy év alatt közel ötszörösére emelkedett a leköthető lakások száma.

A folytatódó építkezésekkel azonban várhatóan enyhülni fog a mostani jelentős túlkereslet és hosszabbodhat az értékesítés várható ideje is. A szabad lakások árainak emelkedése úgy tűnik, hogy megállt. Az eladott új lakások számának becslésében azonban bizonytalanságot okoz, hogy nem lehet tudni, hogy a fejlesztő még kivár a lakások értékesítésével, vagy már el is adta őket. Ennek ismeretében 2016-ban nagyjából 5000 új lakást értékesítettek Budapesten.