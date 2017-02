Elfogynak a készházak is?

Nem újdonság, hogy a CSOK és az áfacsökkentés jelentősen felpörgette a lakásépítéseket hazánkban. A jelentős építési hullám pedig igencsak nehezíti a tervek megvalósulását, a nagy fejlesztők kivitelezői hiánnyal küzdenek és a problémák a családi házat építőket is érintik, ebben a szegmensben is nehéz megtalálni azokat a szakembereket, akik fel is építik a házat. De szintén gondban lehetnek azok, akik idei kulcsátadással szerettek volna készházat rendelni A készházas kivitelezőket ugyanis megrohamozták a megrendelők, akik ráadásul korábban a visszaeső kereslet miatt kénytelen voltak a kapacitásaik egy részét leépíteni. A gazdasági válság előtti 2200 épület helyett 2015-ben 85 százalékkal kevesebb, mindössze 250-300 készházat rendeltek meg a vásárlók. Tavaly a 2015-ös évhez képest megduplázódott a teljesített megrendelések száma, az idén pedig a háromszorosára ugorhat. A kivitelezési időben csúszások várhatóak idén, mivel a kevesebb emberrel tudnak csak dolgozni a cégek.