Elképesztő árakon vesznek egyesek lakásokat

A legdrágábbak

A legolcsóbbak

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Az év első hat hónapjában értékesített használt társasházi lakások közül a fajlagos ár alapján a legdrágább ingatlanok közül kettőt a belvárosi "Banknegyedben", egyet pedig az Andrássy úton adtak el, a legmagasabb fajlagos áron eladott pedig a belváros déli részén található. A legdrágább ingatlan négyzetméterára 1,5 millió forint volt, ez a lakás mindössze másfél szobás és 75 millió forintért kelt el. A többi, körülbelül 1 millió Ft/m2 áron értékesített ingatlan, többnyire 3-5 szobás társasházi lakás, amelyek bőven 100 millió forint felett keltek el, a legdrágábbért 140 millió forintot fizettek. Hasonló áron új építésű ingatlanokat lehet kapni a befektetők által felkapott belső pesti kerületekben, igaz a beépítés sűrűsége erősen limitálja az itt épülő projektek számát.Ha az abszolút ár szerint állítjuk sorrendbe az idei év legdrágább ingatlanjait, akkor az idei csúcstartó a Széchenyi-hegy oldalában fekvő villa, amely hat szobával és panellakás alapterületű teraszokkal rendelkezik, ezzel elérve a 400 millió forintos árat. Az előző, közel ötszáz négyzetméteres ingatlan alapterületéhez képest fele akkora az idei társasházi csúcstartó. A 200 millió forintért megvásárolt II. kerületi társasházi lakás 6 szobás, és egy 90 négyzetméteres terasz is tartozik hozzá, remek panorámával.De nem csak a belvárosban vagy a budai zöldövezetben akadnak ilyen kategóriában adásvételek. A XVIII. kerületben 3 hónap alatt elkelt egy 10 éves luxus családi ház, amiért közel 150 milliót fizetett az új tulajdonos. Pest megyében az első félév során a legmagasabb összegért eladott ingatlan a Nagykovácsiban közel 170 millió forintért értékesített korszerű, megújuló energiával működő 6 szobás családi ház volt. Szobaszám tekintetében a csúcstartó egy 11 szobás sashalmi ház, de Tatabányán, Törökbálinton és Szigetszentmiklóson is értékesítettek 8 szobás, legalább 350 négyzetméteres családi házat.Az idei legkisebb lakás egy erzsébetvárosi századfordulós bérház első emeleti 10 négyzetméteres lakása volt, amiért 7 millió forintot fizetett új tulajdonosa. 5 négyzetméterrel nagyobb, de bő másfél millióval olcsóbb volt egy szegedi, udvari kislakás. Az apró lakások csúcstartói között további három nagyon eltérő adottságú 17-18 négyzetméter alapterületű ingatlan említhető, van közöttük angyalföldi panel, VI. kerületi századfordulós bérház és az 1960-as évekből származó újpesti téglaépítésű társasházi lakás is.Az új tulajdonosra lelt legkisebb házak mindegyike 20 négyzetméteres családi ház volt, Szabolcstól, Hajdú-Bihar megyén át, Komárom-Esztergom megyéig, sőt még a nyugati határszélen, Győr-Moson-Sopron megyében is adtak el ilyeneket. A legolcsóbb ház nem a keleti országrészben, hanem Győrszabadhegyen talált gazdára 1,3 milliós vételárral. Nyíregyházán másfél év várakozás után adták el a kisméretű családi házak között a legdrágábbat, mintegy 6,5 millió forintért.A fajlagosan legolcsóbb eladások között egészen megdöbbentő értékeket is találunk, Zala megyében hat szobás lakást lehetett venni 5 ezer forintos négyzetméteráron, így a patinás, múlt század elején épült 200 négyzetméteres családi ház, mindössze 1 millió forintba került. 10 ezer forintos négyzetméterár alatt Baranyában és Borsodban, 10 és 20 ezer forintos ársávban Heves, Zala és Tolna megyében voltak adásvételek, jellemzően falvakban.Ezek a családi házak jórészt abszolút értékben is negatív rekorderek voltak, a legolcsóbb mindössze 650 ezer forintért cserélt gazdát. A 90 négyzetméteres, két és félszobás vályogház és a hozzá tartozó 1,5 ezer négyzetméteres telek egy borsod megyei faluban talált vevőre. Az 1-1,5 milliós árkategóriában jellemzően kisebb alapterületű, közepes vagy rossz állapotú, 1-2 szobás családi házak cseréltek gazdát az ország legkülönbözőbb tájain.