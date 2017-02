Eltűnhetnek a Budai Vár gyanúsan olcsó bérlakásai

A rendelet megújítása azért is lehet indokolt, mivel az utóbbi időben több probléma is felmerült az önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatban a Várban a túl alacsonyan megállapított díjak miatt. Az ügyben pedig nyomozást is elrendeltek.A rendelet tartalma szerint három fajta lakbér fizetését írhatja elő az önkormányzat, szociális, költségalapú vagy pedig piaci elven meghatározott. A szociális lakbér a tervezet szerint négyzetméterenként 254 forint összkomfortos lakás esetén, de ennél az összegnél 20 százalékkal magasabb, ha az épület 15 éven belül teljes felújításban részesült, vagy kiemelt lakóövezetben fekszik (Naphely, Várhegy, Gellérthegy, Duna-part), illetve 10 százalékkal a fenti összeg felett kell fizetni, ha az épület 10 éven belül részleges felújításon esett át. Ez azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres nem földszinti lakás havi bérleti díja a Várhegyen 15 ezer forint szociális alapon. Természetesen a szociális alapú bérleti díj fizetéséhez bizonyos feltételeknek meg kell felelni. A költségelven meghatározott bérleti díj négyzetméterenként havonta 425 forint lenne egy összkomfortos lakás esetében.A piaci elven meghatározott bérleti díj mértékére is tartalmaz előírást a rendelet-tervezet, de mint arra még az előterjesztés elején felhívja a figyelmet a piaci alapon meghatározott díj nem ugyanaz, mint az egyébként a piacon érvényesülő bérleti díj. A piaci alapon történő bérbe adás esetén a pályázó által tett ajánlat alapján kell a szerződést megkötni, annyi kitétellel, hogy a díj legalább 3 szorosa kell legyen a költségelven meghatározott díjnak, vagyis minimum 1275 forintnak négyzetméterenként egy összkomfortos lakás esetében, ha kiemelt övezetben fekszik az ingatlan, vagy teljes felújításra került sor 15 éven belül illetve ezen időn belül épült. A költségelvű lakbér kétszeresét kell minimum fizetni, ha a lakás nem felel meg az előző feltételeknek illetve piaci lakbért kell kérni, ha a bérlő a lakás hasznosításával jövedelemhez jut.