Ennél többet most nem tudhatsz meg a magyar lakáspiacról

Lassult a lakások drágulása a második negyedévben: a használt lakások ára már csak 7,8, az újaké 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A lakáspiaci kereslet továbbra is erősnek mondható, az idén 37 százalékkal több érdeklődést mértek a lakások és házak iránt, mint egy évvel korábban.

Az áremelkedés várhatóan folytatódik, de a korábbi években megszokott két számjegyű drágulásnál mérsékeltebb tempóban.

Az árindexek mostanra reálértéken is elérték a válság előtti csúcsértékeket.

Az átlagos alku mértéke országszerte továbbra is 3-7 százalék között van.

A vásárlók kedvence a XIII. kerület, amit a fejlesztők is előszeretettel választanak.

A legnagyobb projektekbe 500 lakásnál is többet terveznek a fejlesztők.

A vidéki legdrágább új lakások Budapesten a legolcsóbbak közé tartoznának.

Egyre lassabban nőnek az árak

Tömegével jönnek az új lakások, a kérdés, hogy ki építi fel

Egyelőre csak előzetes számokról van szó, így a későbbiekben még változhat az árváltozásra utaló adat. Az azonban látszik, hogy a drágulás folytatódott, de mérséklődött az üteme. Ez pedig megfelel a várakozásoknak - mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.Kilenc év után, 2017. III. negyedévében, az Országos Lakásindex reál értéken elérte a 2008-as kiindulási szintet. Az évek alatt a legalacsonyabb reál érték 64 százalékpont volt (2013. I.—2014. I.). Nominál értéken az index már 130 százalékponton áll, mely az elmúlt néhány negyedévhez képest nagy, 9-13 százalékpontos emelkedést jelent - derül ki a Duna House legújabb elemzéséből. Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Különösen nagyot emelkedett az Országos Panel Index, mely mostanra 140 százalékponton áll.A lakásvásárlók körében továbbra is a XIII. kerület iránt a legnagyobb az érdeklődés (18,8%), a XIV. kerület azonban több vetélytársat is kapott, a VI., VII. és a XI. kerület iránt is hasonlóan erős az érdeklődés (16,5%). A külső kerületek után azonban továbbra sincs nagy a tolongás.A vevők Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön alkudtak a legtöbbet, ahol átlagosan 5 százalékot tudtak lefaragni az árból. A tégla építésű lakásokra országszerte 3-5 százalék volt a vevői alku. Családi házakra Budapesten és vidéken egyaránt 4-7 százalék alku volt jellemző.Szeptemberben is magas volt a befektetők jelenléte a fővárosban, arányuk 41 százalék volt az összes eladás között, akik átlagosan 31 millió forint értékben vásároltak lakást.Több ezer új építésű társasházi lakás kerül a budapesti piacra a következő hat hónapban. A fejlesztők csábító konstrukciókkal és az állami támogatás reményével akarják megragadni a vásárlók figyelmét. Egyre több jel mutatja azonban, hogy nem minden beruházás lesz akkora, mint hirdetik, sok pedig akár féléves késéssel indul el a munkaerőhiány miatt - derül ki az Otthontérkép friss elemzéséből.Pesten a legnagyobb lakásszámú projekt az Allure Residence, ahol 534 otthont alakítanak ki. Ezt követi a Corvin Átrium 531 otthonnal a VIII. kerületben és a Levendula Lakópark 439 lakással Zuglóban.

A vidéki újlakás-piac egy teljesen más világ

A budai oldalon épül a két legnagyobb lakóprojekt: a Budai Bolero (905 lakás) és az Elite Park (706 lakás), mindkettőnél javában tart a kivitelezés. Budán a XI. kerület az abszolút kedvenc a fejlesztők körében. A két gigaprojekten kívül a BudaPart, a Tetris ház, a Savoya ház és a Sasad Liget is sok érdeklődőt vonz.Vidéken van, ahol már 220 ezer forintos négyzetméteráron is vásárolható új építésű lakás - olvasható az Otthon Centrum legújabb elemzésében. Főként Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen akadnak ennyiért új lakások, míg országosan a teljes kínálat 60 százaléka kerül négyzetméterenként kevesebb, mint 400 ezer forintba. A fővároson kívüli kínált új lakások mindössze 6,6 százaléka drágább 500 ezer forintnál négyzetméterenként, míg Budapesten mostanra alig találni 500 ezer forintnál alacsonyabb négyzetméteráron kínált új lakást.