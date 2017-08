Ennyibe kerül a legdrágább amerikai otthon

Jerry Perenchio néhai médiamilliárdos több mint 2300 négyzetméter alapterületű, francia neoklasszikus stílusú kastélya az 1930-as években épült, eredetileg Sumner Spaulding építész adta ajándékba feleségének.A világos mészkőhomlokzatú épületben bálterem, reprezentatív szalon és ebédlő, valamint borospince is található, és gondozott kertek mellett szabadtéri és fedett úszómedence, teniszpálya és 40 autót befogadó fedett parkoló is tartozik hozzá.A kastélyt az 1986-ban elhunyt médiamogul Henri Samuel építész tervei alapján átépíttette, három évtized alatt 41 ezer négyzetméteres birtokká növelte az épülethez tartozó birtokot, melyen most egy Wallace Neff tervezte vendégház is áll.

Kép forrása: Los Angeles Times