Erős versenyben Magyarország - Így emelkedtek a szomszédban a lakásárak

Az árvizsgálat bázisértéke 2008 eleje, így jól összevethetők a válság előtti, alatti és utáni értékek. Az árindex a legkisebb csökkenést Közép-Európában Csehországban mutatta, a vizsgált 9 év alatt ezek az értékek voltak a legkiegyenlítettebbek. 2008-hoz képest a legalacsonyabb indexérték Szlovéniában figyelhető meg, ahol jelenleg is csak 83 ponton áll, tehát még nem érte el a válság előtti szintet. Sőt, míg nálunk már 2014 elején elkezdődött a fellendülés, addig Szlovéniában még egy bő évig csökkenő értékek láthatók, a tartós növekedés pedig csupán 2015 második felében indult el.

Lakásárindex Magyarországon és a környező országokban (2008. Q1=100%), Forrás: Eurostat, Duna House

Szlovéniához hasonlóan Horvátországban sem közelítette meg az index a kiindulási szintet. Szlovákia félúton helyezkedik el Csehország és Magyarország magas, valamint Szlovénia és Horvátország alacsony értékei közt. A növekedés mértéke ugyan lényegesen elmarad a magyar értékektől, de a hazai növekedéssel egyidőben a szlovákoknál is emelkedni kezdett az index és ez néhány kisebb megingással a mai napig tart.Csehországnál is magasabban jár az árnövekedés Németországban, melynek 130-as értéke magasan kiemelkedik. Németország különlegesnek számít abban a tekintetben is, hogy 2008 után nemhogy csökkent volna az index értéke, hanem - néhány minimális megingástól eltekintve - folyamatosan emelkedett. Az Egyesült Királyság 2017. első negyedévi értékét a csehek már megelőzték, Magyarország pedig egyre közelebb kerül hozzá.

Lakásárindex Magyarországon, Németországban és az Egyesült Királyságban (2008. Q1=100%), Forrás: Eurostat, Duna House

Hogy állnak a hozamok?

A vizsgálatba bevont országok közül Magyarországon még mindig kedvezők a hozamok, a Portfolio Ingatlan korábbi cikkében részletesen is megnézhetjük, hogy melyik fővárosban milyen hozamokra számíthatnak a befektetők.