Ezek most a legkülönlegesebb új lakások Budapesten

Buda legdrágább részei

A Budapesten épülő új lakások teljes állománya meghaladja a 15 ezres nagyságrendet, ezek nagy része azonban a XIII., XI. és IX. kerületekben (mintegy 10 ezer) épül. Bár ezekhez képest a bel-budai elitkerületekben (I. és II. kerület) épülő új lakóházak száma jelentősen kevesebb, mégis soknak számítanak, ha a válság alatti időszakot nézzük, amikor szinte egy új projekt sem került átadásra ezekben a kerületekben.A jóval kisebb alapterületű I. kerületet tekintve kifejezetten nehéz helyzetben vannak azok a fejlesztők, akik új telkek beépítésére vállalkoznának. A már megépült új lakóingatlanok választéka és a beépítési lehetőség egyaránt szűkös, de aki tud várnia a következő év végéig, hogy átvegye új lakásának a kulcsát, annak végre már van miből válogatnia. Az adatbázisban szereplő adatok alapján jelenleg 5 projekt keretében összesen 140 új lakás van tervben, illetve áll építés alatt, amelyek várhatóan 2018 végére elkészülnek. Egy projekt átlagosan 20-30 lakóingatlan fejlesztését foglalja magába, de találni olyan építkezést is, ahol mintegy 50 lakást adhatnak át egyszerre. Az épülő lakások mintegy 58 százaléka még nem került eladásra idén nyáron, ez az arány azonban sokat változhatott az elmúlt 2-3 hónapban.A második kerületben az új lakásállomány száma közel 660-ra tehető, amely a tervezett, az építés alatt álló és az idén elkészült lakóingatlanokat is magába foglalja. A fejlesztések volumene jóval nagyobb ebben a kerületben az I. kerülethez képest, az összes 30 projektből szép számmal vannak olyanok is, ahol közel 100 lakásos társasházakat vagy lakóparkokat fejlesztenek. Az ingatlanok majdnem felénél az építkezés már befejeződött, ezekből a lakásokból már csak pár darabot lehetett megvásárolni 2017 nyarán.

A négyzetméterárak hasonlóan alakulnak a két említett kerületben, az I. kerület felülről közelíti a milliós nagyságrendet, 1,1 millió forint a fajlagos ár átlagosan, míg a II. kerület inkább alulról, átlagosan 960 ezer forintért vehető egy négyzetméter ebben a kerületben. Az alapterületek jellemzően nagyobbak a fővárosi átlagnál, átlagosan 75-80 négyzetméteresek az új lakások. A II. kerületben például csak egy 40 négyzetméter alatti új lakás szerepel az adatbázisban és az I. kerületben is csak néhány ilyen van. A nagyobb alapterületű ingatlanoknál, a listázott projektek alapján 120 négyzetméter feletti lakást jelenleg nem építenek az első kerületben, ezzel szemben a II. kerületben több ilyennel is találkozhatunk, átlagosan 1,1 millió forintos négyzetméteráron.Megvizsgálva a négyzetméterárakat a különböző méretű lakásoknál az látható, hogy a II. kerületben 65-80 négyzetméteres új lakást éri meg a legjobban vásárolni, ezeknél ugyanis a legalacsonyabb a fajlagos ár. Az I. kerület esetében a 80-100 négyzetméter alapterületű lakások relatíve a legolcsóbbak, az előző gondolatmenet alapján.

"A Csalogány43 projektünk egyedisége az egyedülálló bel-budai lokáció mellett a környéken megvalósuló fejlesztések korlátozott számából is adódik. A város ezen részén rendkívül kevés az elérhető fejlesztési terület, így nem is számítunk nagyobb méretű induló projektre, amely tovább emeli a környéken elérhető új építésű lakások pozícióját. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy szinte valamennyi vevőnk saját használatra veszi az ingatlanát, amely igen ritka a mai, jelentős számú befektetési célú vásárlással támogatott piacon." - mondta Szimler Szabolcs, az OTP Ingatlan Zrt. értékesítési vezetője.