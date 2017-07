Ezektől a számoktól sírva fakadnak a Balatont választók

Szárnyalnak a lakáspiacok az üdülőövezetekben

Magyarországon 8 kiemelt üdülőkörzet található, a Budapesti, a Balatoni (BKÜ), a Mátrai, a Sopron-Kőszeghegyaljai, a Mecseki, a Tisza-tavi, a Dunakanyari és a Velencei-tó - Vértesi. Ennek fele, azaz a BKÜ, a Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzet, a Sopron-Kőszeghegyalja Kiemelt Üdülőkörzet és a Velencei-tó - Vértes Kiemelt Üdülőkörzet kapcsolódik egy-egy jelentősebb hazai tóhoz.A kiemelt turisztikai körzetek közül a drágulást illetően élen jár a. Vélhetően azonban ez az áremelkedés nem az üdülőövezeti besorolásnak köszönhető, hanem az osztrák határ közelsége miatt választják sokan otthonul Sopron környékét. Szintén. Megállapítható, hogy a kiemelt üdülőkörzetek többségében sor került a piaci fordulatra 2013-2014-ben. Kivételt ez alól csak a Tisza-tó környéke jelent, de hozzá kell tenni azt is, hogy ez utóbbi helyen nagyon kevés tranzakcióra kerül sor évente, ami nehezíti az áralakulás irányának a meghatározását.

A fajlagos medián lakóingatlan- és nyaralóárak a kiemelt üdülőkörzetekben (Forrás: FHB Index)

A nyaralóárakat csak azokban az üdülőkörzetekben vizsgálták az FHB szakértői, ahol az üdülők tényleg kikapcsolódás célját szolgáló ingatlant jelentenek, illetve ahol megfelelő adatok álltak rendelkezésre. Így a fentiekhez képest kihagyták Budapestet, és Sopron környékét. A többi kiemelt üdülőkörzet közül. A második helyen szintén vízpart, a Velencei-tó környéke szerepel, 186 ezer forintos négyzetméterárával., még az 50 ezer forintot sem érte el a 2016-ban gazdát cserélt ingatlanok fajlagos ára. Hozzá kell azonban tenni, hogy utóbbi helyen nagyon kevés nyaralótranzakció történik, így az árak évről évre erősen ingadoznak.

A lakásárak változása az egyes kiemelt üdülőkörzetekben Magyarországon (Forrás: FHB Index)

Mennyiért lehet ingatlant vásárolni a tópartok mellett?

. Ez mutatja, hogy hazánk legnagyobb tavának közelsége a lakóingatlanok esetében komoly árprémiumot jelent, egyedül Fonyód és Keszthely csúszott valamivel lejjebb a listán. A Velencei-tó esetében - a tóparti felár mellett -a főváros agglomerációs hatása is erőteljesen érvényesül, továbbá Székesfehérvár közelsége is fokozhatja a keresletet, magasabb árakat előidézve. A Tisza-tavi települések jellemzően a lista alján foglalnak helyet, a térség gazdasági ereje ugyanis gyenge, a tó adottságai miatt pedig a vízpart közelségének árfelhajtó hatása alacsony.

A Balaton már nagyon drága

A települések sorrendje, illetve az árak szintje is eltéréseket mutat az üdülők és a lakóingatlanok között. A jelenség hátterében a települések szerkezete áll. Ahol az üdülőövezet közel helyezkedik el a vízparthoz -mint Siófok és Fonyód esetében -, a nyaralóárak meghaladják a lakóingatlanárakat. Ugyanakkor, ahol az üdülők távolabb találhatóak, vagy ahol nem alakult ki kimondott üdülőövezet -mint Hévízen -, a nyaralóárak alacsonyabbak. Összességében az is megállapítható, hogy a lakóingatlanokhoz hasonlóan üdülőt is olcsóbban vásárolhatunk a Velencei-tó partján, mint a Balatonnál.

A medián fajlagos lakóingatlanárak 2016-ban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (Forrás: FHB Index, KSH)

, de összességében az üdülőkörzetben a legdrágábbnak a Hévízi térség számított. Utóbbi kettő esetében már közelítette a 300 ezer forintot a vásárlók által tavaly a lakóingatlanok négyzetméteréért fizetendő összeg. Az árak jellemzően magasabbak voltak az Északi-parton, mint a tó déli részén.. Jellemző, hogy a Balaton mellett található kistérségek jelentős része esetében a medián árak emelkedése már legalább 3-4 éve tart, de például Balatonfüred környékének az árai már 2010 óta folyamatosan növekednek.

A fajlagos medián üdülőárak 2016-ban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (Forrás: FHB Index, KSH)

Forrás: OTP Ingatlanpont Siófok

Forrás: Lelle Resort

Az üdülőárak a lakóingatlanok esetében megfigyelthez hasonlóan alakultak, a Budapesttől könnyebben megközelíthető területeken magasabb árakkal szembesülhetnek a vásárlók. A legdrágábbnak a Balatonfüredi kistérség számított, ahol a 434 ezer forintot is meghaladta a fizetendő üdülőár a 2015-2016-os átlag alapján. Jellemző, hogy ennél is sokkal magasabb, 600 ezer forint feletti volt a 2016-os medián tranzakciós ár a városban, ez azonban valószínűleg az elkészült újlakás-fejlesztéseknek, illetve néhány nagyobb értékű tranzakciónak köszönhető, amelyek átmenetileg emelték meg jelentősen az átlagárakat. A második helyen a drágaságban Siófok áll, itt a 2016-os tranzakciók alapján 424 ezer forint volt a nyaralók fajlagos ára. Több kistérségre vonatkozóan a nyaralóárak meghatározásához nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat, ami ugyanakkor mutatja, hogy ezeknek a területeknek az üdülőpiaca kisebb jelentőséggel bír, nagyon kevés tranzakcióra került sor esetükben.