Felújítanál vagy építkeznél? Nincs túl sok jó hírünk

“Idén júliusban országszerte 384 társasház-fejlesztési projekt keretében építenek lakásokat és házakat értékesítési célra, ez a februári szinthez képest 6 százalékos emelkedést jelent, emellett további 194 társasházprojekt van előkészítés alatt. Az azonban még kérdés, hogy a tervezett a társasházak valóban megépülnek-e, ez ugyanis nagyban függ az építőipar kapacitásaitól és az ágazatban kialakult munkaerőhiánytól" - értékelte a friss adatokatA munkaerőhiány a lakásfelújításoknál is problémákat okoz, részben az általános építőipari kapacitáshiány, részben pedig az újlakás-építések munkaerő-elszívó hatása miatt - kommentálta a KSH által közölt adatokatA falfestékek legnagyobb felvevőpiacának számító lakásfelújítások ugyanakkor a hosszúra nyúlt tél miatt is gyengébben teljesítettek az első félévben. "A CSOK és a kedvező kamatozású bankhitelek is fűtik az újlakásépítések felfutását, amelynek tovagyűrűző pozitív hatására a festékgyártók is számítanak" - tette hozzá a szakember., hogy a lakásállomány megújításához évi 40 ezer lakás felépítése lenne szükséges, így a jelenlegi trendet fontos fenntartani, megerősíteni. A jelenlegi 5 százalékos újlakás-áfa újbóli 27 százalékra emelkedése 2020-tól a lakásprojektek befagyasztását hozná maga után. A további beruházások tervezéséhez elengedhetetlen az új lakások áfakedvezményének rögzítése. Sürgető szükség van továbbá a kivitelezési költségeket folyamatosan növelő szakemberhiány hosszú távú megoldására, amelynek kulcsa, a béremelés mellett, az építőipar szakmák presztízsének növelése, a munkakörülmények javítása. A CSOK is egyértelműen segítette lakásépítések számának alakulását, A megfelelő mennyiségű és minőségű lakásépítés hosszú távú fenntartásához, szükséges lenne egy 10 éves kormányzati szándéknyilatkozat.