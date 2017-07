Hihetetlen, mennyit kerestek a lakásosok a vásárlókon!

Nagyot nyert, aki 2015-ben már elindította projektjét!

Mit fizetünk meg a lakás árában?

A lakásfejlesztések esetében a legjelentősebb költséget a kivitelezés jelenti, amely mellett a második legjelentősebb költségtényező a telekár. Ez utóbbi erőteljesen változik a különböző helyszínektől függően, nem mindegy ugyanis, hogy Budapest belvárosában, egy kevésbé drága, de népszerű kerületben, vagy egy peremkerületben illetve vidéken indul el a projekt. A telekárakban többszörös különbségek lehetnek.



Az építési költségek esetében is megfigyelhető ugyan némi eltérés az egyes helyszínek között, ez azonban arányaiban lényegesen kisebb mértékű. 2016-os statisztikák még nem állnak rendelkezésre, de a 2015-ös számok alapján az ország különböző megyéi között a társasházépítések esetében 25 százalékos árkülönbségek figyelhetőek meg. A legolcsóbbnak Békés megyében és a legdrágábbnak pedig Budapesten bizonyult az építkezés.



Ugyanakkor az építési költségek esetében a különbségek Budapesten belül a belvárosban épülő luxuslakások és a város más részeinek új ingatlanjai között is számottevőek, jellemzően a sokkal bővebb műszaki tartalom miatt, de az erőteljes beépítettség miatt a belsőbb területeken az egyes munkálatokat is drágábban lehet csak végrehajtani.



A fentieken túl a lakásépítésekhez még egyéb költségek is kapcsolódnak, mint a tervezési költség, a finanszírozás költsége, az építkezés idejére kötött biztosítás, a központi irányítás, projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés költségei illetve az értékesítéshez kapcsolódóan a fejlesztőknek értékesítési és marketing költségekkel, és ügyvédi költségekkel is számolniuk kell. A fent említett tételek jellemzően a kivitelezési költség vagy az értékesítési árbevétel bizonyos százalékát teszik ki.

Mennyit keresnek most a fejlesztők?

2015 elején készült el egy kalkuláció, amely pontosan bemutatta, hogy egy perem kerületi vagy vidéki helyszínen miért nem épülnek új lakások. Mint a számokból kiderült, a beruházóknak egyszerűen nem érte meg lakásépítésbe fogni, mivel negatív profitra számíthattak. Ugyanakkor ebben az időben is voltak olyan fejlesztők, akik a tettek mezejére léptek, így a 2015 év végén bejelentett lakásáfa csökkentéssel hirtelen jelentős haszonra tettek szert. A szintén 2015 év végén bejelentett csok hatására a vásárlók tömegei kerestek új lakást, így sok esetben nem, hogy az árak csökkenését láttuk volna, hanem inkább emelkedtek a vételárösszegek az erős kereslet hatására. A 2015-ben épült, de 2016-ban eladott lakásokon több tízszázalékos (akár közel 40 %-os) hozamot érhettek el a beruházók.2016 év elejétől kezdődően a beruházók tömegével jelentették be az újabb és újabb projekteket, a hirtelen megjelenő kereslet pedig hozzájárult a kivitelezési költségek hirtelen elszállásához, melyet piaci információk alapján igyekeztünk meghatározni a KSH 2015-ös társasházi lakásokra vonatkozó átlagos budapesti építési költsége alapján, figyelembe véve az azóta piaci információk alapján valószínűsíthető drágulást. A számok alapján elmondható, hogy a magas árakat beérték a kivitelezési költségek. Számításaink szerint 11-16 százalék körüli hozamot érhetnek el a fejlesztők a 2017-2018-as évben átadott lakások esetében a budapesti piacon. Hozzá kell azonban tenni, hogy a fenti számok csupán egy piaci átlagot próbálnak meg mutatni, az egyes fejlesztések között nagyobb különbségek lehetnek a fejlesztők hozamrátáiban, egyes népszerű helyszíneken megvalósított beruházások húzhatják fel a számokat, egy peremkerületben ennél jóval kisebb lehet a fejlesztők hozama.

BudaPart

Metrodom Berettyó utca 2-8.

Összességében az látszik, hogy 2016-ban valóban irreális volt több projekt hirtelen megdrágulása az áfacsökkentés ellenére, a fejlesztők a lehetőségeket kihasználva tettek szert magas profitokra. A fejlesztők által most nyerhető profitok azonban már nem tűnnek túl magasnak a piaci átlagok alapján.