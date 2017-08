Hol van a több százezer üres lakás Magyarországon?

Az üres lakások aránya - amely az 1980-as évekig az 5 százalékot sem érte el - a rendszerváltás óta folyamatosan nő: 2001-ben 9,2, 2011-ben 10,9 százalék volt, 2015-re pedig 12,7 százalékra emelkedett és ezáltal a nem lakott lakások száma ma már 560 ezerre tehető.A népesség városokba történő áramlását is jól mutatja, hogy a nagyobb városokban arányaiban kevesebb az üresen álló lakás, mint a kisebb népességű településeken. Míg Budapesten a lakásállomány 6 százaléka áll üresen, addig a 30 ezer főnél népesebb városokban mintegy 10 százalék ugyanez. Az 5 ezer fő alatti településeken ugyanakkor már több, mint 15, az 1000 főnél kisebb népességű községekben pedig közel 25 százalék az üresen álló lakások aránya.

Nem csak arányaiban, hanem ár szerint is nagyok a különbségek aközött, hogy egy lakás mennyi ideje áll üresen. A 12 millió forintnál értékesebb lakásoknak csak mintegy fele üres több mint egy éve, míg a 3 millió forint alatti kategóriában 4-ből 3 lakás ilyen. Egy költözésnél természetes, hogy akár egy-két hónapig is üres a lakás, az egy évnél is régebb óta üresen álló épületekre ugyanakkor inkább az érdeklődés hiánya jellemző. Ezek az épületek többnyire hátrányos helyzetű kistelepüléseken állnak és sokszor az állapotuk is olyan, hogy nem éri meg felújítani.