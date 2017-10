Hoppá! Már megint egy új törvény, amitől tovább nőhetnek a lakásárak

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a meglévő építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek az eredeti rendeltetéstől eltérő használatához, így különösen

a) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakás célúvá történő,

b) lakás céljára szolgáló helyiség nem lakás célúvá történő,

c) lakás céljára szolgáló helyiség szálláshely-szolgáltatás célúvá történő

rendeltetés változtatása esetén.

(2) A használat változtatásának feltétele az új használatra való alkalmasság igazolása.

(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben a rendeltetés változtatás feltétele annak igazolása, hogy a társasház szervezeti és működési szabályzata a rendeltetés módosítást megengedi.

Az új lakások jelenthetik a megoldást?

Mennyit hoznak az új lakások?

A Runbnb vette észre, hogy a VIII. kerület közgyűlése szeptemberben egy olyan településkép védelemről szóló rendeletet fogadott el, mely gyakorlatilag ellehetetleníti az rövid távú lakáskiadást a kerületben. A rendelet kimondja, hogy településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni akkor, ha az adott ingatlant nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használják, tehát abban az esetben is, ha a lakás céljára szolgáló helyiség szálláshely-szolgáltatás céljával kívánják használni, kiegészítik azzal, hogy használat változtatásának feltétel, egyrészt az új használatra való alkalmasság, másrészt annak igazolása, hogy a társasház szervezeti és működési szabályzata a rendeltetés módosítást megengedi.Korábban elegendő volt csupán, ha a tulajdonos igazolta, hogy a társasház többi lakója nem tiltakozik az ellen, hogy a lakást rövid távra, vagyis szálláshelyként adja bérbe. A változás tehát elég jelentős.Ha valaki élt már társasházban, és vett részt társasházi közgyűlésen tudja, hogy a lakók meglehetősen megosztottak tudnak lenni egy-egy kérdésben, és nagyon nehéz a kompromisszumkötés. Az szmsz változtatása pedig még abban az esetben is nehézkes, ha kevésbé megosztó, a többség által támogatott változtatásról van szó. A szálláshely-szolgáltatás engedélyezése ráadásul a meglehetősen problémásabb kérdések közé tartozik, a lakók között sokan lehetnek az ellenzőtábor tagjai, így egy ilyen változtatás elfogadása elég lehetetlen vállalkozásnak tűnik, vagyis a kerület ezzel a változtatással komoly lépést tett az airbnb betiltására a kerületben. A hozzájárulást ugyanis nem csak egy addig lakásként funkcionáló ingatlan esetében kell kérni, ha valaki rövid távú lakáskiadásba fogna, hanem egy korábbi airbnb-s lakás értékesítése után az új tulajdonosnak is szüksége van rá a tevékenysége megkezdése előtt.Az Airbnb-t érintő szigorítások nem új keletűek, az utóbbi időben például több ügyvédi iroda is hirdetett olyan szolgáltatást, mely a társasházak szervezeti és működési szabályzatának aszerint történő módosítását módosítják, hogy az ne tegye lehetővé az épületben a lakások szálláshelyként való üzemeltetését. Az V. kerületben már volt is ilyen korlátozásokra példa.A felpörgött lakásépítések között számos olyan fejlesztést is találunk, melyeket kimondottan befektetőknek ajánlanak a beruházók, akár hosszú, akár rövid távra kiadva az ingatlanokat. Egy új ház esetében is szükség van szmsz-re, amelyet azonban a fejlesztők olyanra is alakíthatnak, amely már tartalmazza az előbbi kitételt, vagyis lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatás nyújtását. A vásárlók pedig a szerződés mellett az új szmsz-t is elfogadhatják, aláírhatják, biztosítva, hogy a házban lehetőség legyen szálláshelyként üzemeltetni az ingatlanokat.Utólag pedig az szmsz-t megváltoztatni ebben az esetben is nehézkes lehet, ami kedvez a befektetési célú lakásvásárlóknak. Ráadásul érdemes lehet a beruházóknak azért is előre gondolkodniuk, mert bár a többi kerületben egyelőre nem ilyen szigorú a szabályozás, a jövőben akár többen követhetik a VIII. kerület példáját.A befektetőket is jelentősen célzó új lakásprojektek általában jól teljesítenek, sokan már a többedik lakásukat vásárolják a belvárosban vagy ahhoz közel. Ebben nagy szerepet játszhat, hogy az ingatlanokkal meggyőző hozamokra számíthatnak a tulajdonosok, illetve a fejlesztők is igyekeznek befektetés menedzsment szolgáltatással segíteni őket, ahol bruttó 5-9 százalékos hozamot garantálnak, de akad olyan is, ahol minimum nettó 8 százalékos hozamot biztosítanak az első évben, illetve nagyobb kockázatvállalás esetén 12 százalékos hozammal is kecsegtetik a vásárlókat.Mi is megvizsgáltuk, hogy egy Palotanegyedben, vagy Corvinnegyedben épülő új építésű, 35 négyzetméteres lakás esetében körülbelül mekkora nettó hozamokat lehet elérni. Az eredmények azt mutatják, hogy olyan 6 és 12 százalék között mozoghat a kiadásból származó hozam, attól függően, hogy magas, vagy alacsony (80%-os illetve 50%-os) kihasználtság mellett tudjuk működtetni a lakást. A kalkulációban figyelembe vettük a környék új lakásait jellemző Airbnb árakat, a lakásvásárlához kapcsolódó járulékos költségeket, mint illetékfizetés, ügyvédi díj, illetve berendezés. Ezen kívül szintén kalkuláltunk a működés során felmerül költségekkel, mint rezsiköltségek, idegenforgalmi adó illetve a jövedelemadó.A bérbeadásból származó hozam már így is meggyőző, de tovább növekszik, ha hozzá adjuk a lakás esetleges felértékelődéséből származó hozamot. Az elmúlt években bizony ez tetemesnek volt mondható 10-20 százalék közötti növekedéssel a belső kerületekben, de a továbbiakban 3-4 százalékos óvatos becslés mellett is a teljes hozamot 10-16 százalék közé lökheti.