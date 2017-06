Idegenek a lakásban - Mire készüljünk?

Új irányok a lakáskiadásban

Nézzünk a számok mögé!

A magas bérleti díjakat látva sokaknak fordult meg a fejében, hogy kiadási céllal - vagyis befektetésként - vásárol lakást, a magas hozamok érdekében. Különösen Budapestre volt ez jellemző, ahol 2015 és 2016-ban a legtöbben a vásárlás indokaként a befektetési célt jelölték meg, a Duna House barométere szerint.Bár a lakásárak időközben jelentősen megugrottak, és a hozamok csökkentek, hiszen az árak növekedésével a bérleti díjak emelkedése nem tartott lépést, a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben még továbbra is vonzó lehetőséget jelent a kiadási célú lakásvásárlás.Mint a ZILLOWSZTORIK mellékleteként megjelent Lakáspiaci Mozaikból kiderül, a befektetésként működő lakások manapság már korántsem csak a tartós bérbeadásból hozhatnak bevételt. Lakásirodák már eddig is szerepeltek a kínálatban, de azóta új és új módját találják a leleményes befektetők annak, hogy ingatlanjukból plusz nyereségre tegyenek szert. Ma már találkozhatunk a társasházakban jógastúdióval, vagy éppen családi napközi nyílik, de a lakásétterem és a lakásszínház is terjedőben van. Jellemzően az épület minden szintjét igyekeznek hasznosítani, a pincék például szabadulószobaként kapnak sok esetben új funkciót.De nem csak ezek a lakás eredeti funkciójától elrugaszkodott hasznosítási módok jellemzőek a lakásba-fektetőkre, mára már senkinek sem kell bemutatni a lakásszállodák intézményét, az "airbnb-láznak" köszönhetően Budapesten is szép számmal jelentek meg a rövid távú lakáskiadás magasabb hozamai által a hosszú távú lakáskiadástól elcsábított befektetők. Ezekkel rokon, és az extra rövid távú kiadás címszóval lehetne jellemezni az úgy nevezett "búvóhely" üzemeltetést, ahol mindössze néhány órára lehet kivenni egy-egy ingatlant. Lakáspiaci Mozaik szerzői összegyűjtötték, hogy a fenti tevékenységekkel és hasznosítási móddal mekkora összegű bevételre lehet szert tenni. Egy szabadulószobánál például körülbelül 12 ezer forintot lehet számolni csapatonként, az airbnb-n hirdetett belvárosibb helyszínekért 17 ezer forintit lehet elkérni éjszakánként egy 4 fős apartmanért, egy lakásétterem esetén körülbelül 15 ezer forint egy vacsora fejenként, a búvóhelyeket 5000 forintért kínálják 2 órára, míg a lakásiroda 170 ezer forintos bevételt jelenthet egy belvárosi 60 négyzetméteres lakás után.Jellemző, hogy minél rövidebb időtávú hasznosításban gondolkodunk, annál kecsegtetőbb hozamokra számíthatunk. Egy jó foglaltsággal működő búvóhely (ha a 3 órás bérbeadásából ötezer forintos bevétellel számolunk) 7-12 százalékponttal magasabb hozamot termel, mint egy hosszú távra kiadott lakás, bár az is igaz, hogy jóval több munkát is igényel. Egy sűrűn igénybe vett lakásszálloda ugyan valamivel kevesebb, de még mindig a hagyományos bérleti hozam feletti bevételt jelenthet, de itt ugyancsak több munkával kell számolni.Tehát mielőtt túlságosan megbabonáznának bárkit is a számok, a Lakáspiaci Mozaik szerzői arra is felhívják a figyelmet, hogy minél rövidebb időtávra adjuk ki a lakásunkat, annál több munkát igényel az üzemeltetés. Búvóhely esetén például a napi három vendég fogadása azt is jelenti, hogy ennyiszer kell kulcsot átadni és átvenni, illetve gondoskodni a megfelelő tisztaságról. A magasabb hozam tehát jó részben a többletmunka ellentételezése.Azzal is számolnunk kell, hogy ha rövidebb távra adjuk ki a lakást, akkor a bevételeink is hektikusabban alakulnak. De arról sem érdemes megfeledkeznünk, hogy a tartós kiadástól eltérő hasznosítási módok nem feltétlenül aratnak osztatlan sikert a szomszédok körében. Amikor tehát nem saját lakhatásunkra használjuk ingatlanunkat, a bevételeken kívül gondoljuk végig a lehetséges kockázatokat is, mielőtt szerencsét próbálnánk az alternatív hasznosítással.