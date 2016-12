Idén sem lett könnyebb a lakásvásárlás

Különösen a budapesti belvárosra volt igaz, hogy a lakásárak akár havonta is több százalékot emelkedtek, ahol az V. mellett a VII. kerület lakásai drágultak a legnagyobb mértékben. A főváros egészére elmondható azonban, hogy 2016-ban soha nem látott árszintek jellemezték a lakáspiacot. A szűkebben vett belváros árai az összes többi városrésztől elhúztak, az V. kerület már 30 százalékkal előzi meg a korábban még azonos árszinteken lévő I., II. és XII. kerületet.

Az új lakások iránti kereslet is rendkívül erős volt idén, ami abban a szegmensben is tovább fűtötte a lakásárak emelkedését. A fejlesztők ugyan egyre nagyobb számban léptek be a piacra, az építkezések átfutási ideje miatt azonban idén továbbra is csak kisebb számban készültek el lakások. Ebből adódóan a meghirdetett új lakások többségét már a tervezési szakaszban elkapkodták a vevők. A fővárosban jellemző négyzetméterár az új építéseknél elérte az 500-700 ezer forintot. A külső pesti kerületekben azonban még mindig lehetett 400 ezer forint körüli vagy az alatti áron új lakást találni, ezzel szemben a belvárosban és a legdrágább budai kerületben 1 millió forintot is ki kellett fizetnie négyzetméterenként annak, aki ott vásárolt új lakást.

A vidéki lakáspiac a budapestinél heterogénebb volt. A kelet-magyarországi kis falvakban továbbra is a munkalehetőségek hiányából fakadó elvándorlás jelentette az áremelkedés legfőbb gátját, a nyugat-magyarországi településeken ugyanakkor az Ausztriába történő ingázók is tovább erősítették a keresletet. Győr-Moson-Sopron megye az egyik ilyen terület, ahol Budapest után a második legmagasabbak az árak.Az Otthontérkép statisztikái szerint az 50-75 négyzetméter közötti lakások voltak a legkeresettebbek, de sokan választottak a 30-50 négyzetméter közti kategóriából is. Az érdeklődők ötöde nézett 75-100 négyzetméteres lakást, szinte ugyanannyian, mint 100 négyzetméter felettit. A nagy lakást keresők esetében az látszott, hogy 150 négyzetméter volt az a méret, ami felett az érdeklődők száma rohamosan csökkent, akárcsak a 30 négyzetméternél kisebb lakások esetében.Az árszintekben országosan a 12-20 millió forint volt a legnépszerűbb kategória, közel minden harmadik vásárló innen választott lakást. Sokan kerestek azonban ennél valamivel olcsóbb, 7-12 millió forint között is, feltehetően a vidéki vásárlók, Budapesten ugyanis rendkívül kevés lakást kínálnak csak ebben a kategóriában. A lakásvásárlók egy jelentős csoportja azonban 20 millió forint felett is szívesen nézelődött, gyakoriak voltak a 20-35 millió forint közötti lakások iránt is az érdeklődések. Az ennél drágábbak iránt azonban már Budapesten is csökkenni kezd az érdeklődés, jóllehet az újlakás-kínálatban még ez sem éri el a 42 milliós fővárosi átlagárat.Az egész országra megnézve az látszik, hogy a bérek és a lakásárak sokáig nagyjából együtt haladtak egymással, mostanra azonban az árak egyértelműen kezdenek elhúzni a bérektől. 2011-ben és 2015-ben ugyanaz az árszint és bérszint jellemezte Magyarországot, a kettő közötti időszakban pedig arányosan magasabbak voltak a lakásárakhoz viszonyított bérek, vagyis relatíve olcsóbban lehetett lakáshoz jutni. Az idei év azonban fordulatot hozott a piacon, a 2011-es évhez képest ismét nehezebb lakást venni az országosan jellemző átlagjövedelemből.