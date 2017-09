Így néznek ki az olcsó luxuslakások

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Az index cikkében olvashatunk róla, hogy a modern konténerházakat gyártó Kasita nevű amerikai startup megoldást kínál azoknak, akik megfizethető áron szeretnének luxus körülmények között élni. A mobilházak további előnye, hogy katasztrófa sújtotta övezetekben is felállítható, illetve bővíthető egységekből áll, így az alapterületet is lehet növelni, de akár toronyháznak is átépíthető. A lakások a legújabb technológiai fejlesztésekkel vannak felszerelve és az okos vezérlőrendszernek köszönhetően több, mint 60 eszköz, többek között a világítás is, irányítható a ház szoftverének használatával. A mobilház alapterülete 32 négyzetméter és 139 ezer dollárba, vagyis nagyságrendileg 35 millió forintba kerül, ami az amerikai lakásárakat tekintve elég kedvező árnak számít.