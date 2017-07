Indul az őrült verseny a lakásokért

Magyarországon jellemzően 2011 óta évről évre csökken az adott évben nappali képzésre felvett hallgatók száma, 2016-ban már csak kevesebb, mint 53 ezren kezdhették meg tanulmányaikat nappali tagozaton. Bár még nem tudjuk, pontosan hogyan alakul majd a felvettek száma 2017-ben, az előző évek tendenciája vélhetően folytatódik. Különösen nagy hatással vannak az egyetemisták a lakáspiacra, amikor a lakóhelyüktől távol, egy másik városban kezdik meg a tanulmányaikat, bérlőként vagy vásárlóként.Ahogy az elmúlt években, úgy idén is igaz, hogy Magyarországon messze a legtöbb diák Budapesten tanul, így nem meglepő, hogy az általuk előnyben részesített egyetem közeli városrészeken 20-30 százalékos áremelkedést láthattunk egy év alatt a lakásárakban. A második helyezett Hajdú-Bihar megye, ahol a diákok száma alig éri el a 20 ezret, de az ábrán jól látható az is, hogy Debrecen mellett, Szegedet, Pécset és Győrt is sok egyetemista választja továbbtanulás céljából, ami részben megmagyarázza a magasabb lakásárakat.

Kollégiumfejlesztési program

Budapesti lakásárak

A diákszámok jelentős emelkedése a külföldi egyetemeket is akkora kihívás elé állította, amelyre nem tudtak gyorsan reagálni. Itt lépett be a magánszektor, kimondottan a diákok igényeire épített szállások, úgynevezett magánkollégiumok jelentek meg, de ebben még eltérő fejlődési lépcsőfokon állnak az országok. A legérettebb piac az USA és az Egyesült Királyság, Európa nagyrészt még gyengébb, de dinamikusan fejlődik, Magyarországon egyelőre csak néhány beruházással találkozhatunk.Tavaly év végén egy 192,6 milliárd forintból megvalósítandó, 2023-ig szóló kollégiumfejlesztési programról született döntés, ami összesen 123 kollégiumot, benne 37 467 férőhelyet érint felújítással és új helyek létesítésével. 19 teljesen új kollégiumi épületet húzhatnak fel, összesen 4100 új szobában 8100 férőhellyel, emellett 29 ezer férőhely (12 ezer szoba) felújítása a cél. Közben 1167 férőhelyet bezárnának, illetve 3406 korábbi férőhely a felújítások eredményeként tűnne el. A fejlesztés a kollégiumi hiányt igyekszik orvosolni, 2015-ben ugyanis például 32 százalékos volt a túljelentkezés a kollégiumi férőhelyekre, a kapacitás 8 százalékkal növekedhet, a jelenlegi 44 444 helyett, 48 018 férőhely állhat majd rendelkezésre.A bérleti díjak emelkedése miatt jelentősen nőtt az egyetemi évek alatt bérlakásban lakók költsége, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években nemcsak a bérleti díjak emelkedtek jelentősen, hanem a lakások árai is, így sok esetben a vásárlók nem az egyetemhez közel, hanem inkább jó közlekedésnél vásárolnak lakást. Budapest belvárosából például szinte kiszorultak a magyar egyetemisták a magas árak és bérleti díjak miatt.

Mennyiért vásárolhatunk vidéken?

2016-ban a legmagasabb lakásárak az V. kerületben és Belső-Terézvárosban voltak, 580 ezer illetve 490 ezer forintos négyzetméterárakat kellett fizetni annak, aki lakásvásárlásra szánta el magát. Ilyen árak mellett 2013 és 2016 között 90 százalékos árnövekedésről beszélhetünk az V. kerületben, és 77 százalékos drágulásról Belső-Terézvárosban. Óbuda és Nagyzugló volt tavaly az az egyetemekhez közeli terület, ahol a legolcsóbban vásárolhattunk lakóingatlant, 330-340 ezer forintos négyzetméterárak mellett. Az elmúlt éveket öszehasonlítva azonban ezeken a városrészeken is 80, illetve 60 százalékos áremelkedés következett be.A lakóingatlanok árai a vidéki nagyvárosokban is folyamatos növekedést mutattak az elmúlt években, a legnagyobb változás a négyzetméterárakban Győrben volt tapasztalható, 2016-ra majdnem 250 ezer forintos négyzetméterárat kellett fizeni egy lakásért, ami három évvel korábban csupán 170 ezer forint volt. A legkedvezőbb áron Miskolcon vásárolhattunk lakást egy évvel korábban, az átlagos fajlagos ár itt 110 ezer forint körül mozgott. 2015-16 között a vidéki egyetemi városok százalékos lakásárváltozása 10-20 százalék között alakult, ami némileg kevesebb, mint a fővárosban jellemző, átlagosan 30 százalékos egy év alatt bekövetkező drágulás.

Mikor vegyünk lakást egy egyetemistának?

Fontos családi döntés, hogy a gyermek továbbtanulásakor, kollégiumi férőhely hiányában, a lakhatást lakásbérléssel vagy saját lakás vásárlásával oldják meg. Megfontolandó a lakásárak és bérleti díjak egymáshoz képesti viszonya, de az sem mindegy, hogy a család mennyi ideig tervezi hasznosítani azt az ingatlant. Zillowsztorik - Tények és tévhitek a lakáspiacról című könyv nyomán bevezetett fedezeti időtáv fogalma azt mutatja meg, hogy legalább mennyi időt kell az adott otthonban eltölteni ahhoz, hogy a bérlése helyett érdemes legyen azt megvásárolni. Számítások szerint a fedezeti időtávok jellemzően 2 és 4,3 év közöttiek az egyetemi helyszínek esetében, a drágább budapesti kerületekben és Győrben jellemzően magasabbak. Az eredmények azt mutatják, hogy ezeken a helyeken a magasabb fedezeti időtávok miatt, pusztán az egyetemista gyermekek számára történő lakásvásárlás alapos mérlegelést igényel, a diákok ugyanis egy BSc diploma megszerzéséhez általában 3,5 évet tanulnak egy adott intézményben.

Az egyetemista gyermeknek történő lakásvásárlás előtt mindenképpen érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a lakás jól értékesíthető, illetve kiadható legyen. Előfordulhat ugyanis olyan eset is, amikor a diák időközben felhagy a tanulmányaival, vagy azokat másik városban kívánja folytatni, esetleg már az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt kiadható a lakás, illetve a kiköltözése után az onnan érkező bérleti díjjal is lehet kalkulálni.