Ismét kicsúszhat a talaj a lakáspiac lába alól?

Az IMF legfrissebb közzététele szerint a globális lakáspiaci árszint egyre jobban közelít a válság előtt tapasztalhatóhoz 57 ország vizsgálata alapján. Így felmerül a kérdés, hogy van-e okunk félni egy újabb lakáspiaci buboréktól, vagy azért még kevésbé kell erre készülni?

Miért nem kell még pánikolni a lakáspiaci buborék miatt?

Rakéta vagy nem rakéta?

A 2000-es évek árszintjéhez képest 2007-2008-ra globális szinten a lakásárak közel 60 százalékkal emelkedtek, az emelkedés az előbbi időszakban folyamatos volt, a válság hatására azonban az árak a 2006-os szintre zuhantak vissza mindössze pár év alatt, 2012-re. A mélypontot követően globális szinten ismét a növekedésé volt a főszerep, ezúttal azonban az emelkedés szintje messze elmaradt a válság előtt megfigyelhetőtől globális szinten. Jelenleg az átlagos lakásárszint az IMF adatai szerint megegyezik a 2007 év elején megfigyelhetővel, vagyis már majdnem beérte a válság előttit.A világ országainak lakáspiacai ugyanakkor most sokkal nagyobb különbséget mutatnak, mint a válság előtt. A 2000-es évek elejétől egészen 2007-2008-ig az országok jelentős részében lakáspiaci élénkülés volt tapasztalható, vagyis a lakáspiacok együtt mozogtak. Most azonban merőben más a helyzet. A válság különbözőképpen érintette az egyes országokat, van ahol hatalmas bukásra került sor, míg másutt sokkal kisebb mértékben csökkent az ingatlanok értéke. A kettősség most is jellemző, több országban még most sem tért magához a piac, míg másutt - köztük hazánkban is - a lakásárak száguldása figyelhető meg.A globális lakáspiaci buborék kialakulásától több ok miatt sem kell egyelőre emlegetni. A fentiekben már említett eltérő árdinamika mellett országon belül is jelentős különbségek jellemzik az országokat. A lakásárnövekedés sok esetben egy-egy nagyobb városra, vagy területre koncentrálódik. Ez hazánkban is megfigyelhető, például a lakásár-emelkedés fő motorjának a főváros számított.Szintén a buborék kialakulása elleni érv, hogy a lakáshitelezés most sokkal körültekintőbben zajlik, míg a múltban a likviditási bőség táplálta a lufi felfújódását. A jelenlegi lakásár-emelkedés inkább a kínálati hiánnyal függ össze, a lakásépítések messze elmaradnak a válság előtti szinttől az egyes országokban.Magyarország előkelő helyen áll a lakásárak növekedési sorrendjében a világon, a vizsgált országok közül a harmadik helyet foglalja el a 2013 és 2015 közötti árváltozás alapján. De szinte alig van különbség Svédországgal, ahol szintén 22 százalékos emelkedés volt tapasztalható, és Írország is mindössze 1 százalékkal van előttünk. A negyedik helyen álló Egyesült Királyságban valamivel több mint 16 százalékos volt a növekedés, míg az USA-ban 12 százalékkal nőttek az árak. Bár ezek az árváltozások valóban jelentősek, azért messze elmaradnak a 2000 és 2008 között megfigyelttől, mikor az árak szinte megduplázódtak az első négy helyen álló országban.

Akik veszélyben lehetnek

Érdemes összehasonlítani az évesített hozamokat a fenti két időszakra vonatkozóan. Ebből látható, hogy bár az emelkedés meggyőző volt az elmúlt három évben, az évesített árváltozás sehol sincs a 2000-2008 közötti időszakhoz képest. Írország esetében utóbbi 15,6 százalékos volt, míg az elmúlt három évben évente csak valamivel több mint 5 százalékkal nőttek az árak. Magyarország esetében a korábbi évente 19 százalékos növekedés áll szemben az évi 5 százalékos árváltozással.Ahhoz, hogy megnézhessük, hogy mely országok lehetnek buborék veszélyben érdemes összehasonlítani a 2015-ös árakat a válság előtti szinttel. Ez alapján látható, hogy egyes országokban a lakásárak jelentősen magasabbak, mint a 2008-as válság előtt voltak. Svédországban közel 50 százalékkal drágultak az ingatlanok, de Ausztria és Norvégia esetében is több mint 40 százalékkal növekedett az átlagos lakásár. A válság előtti szinthez képest jellemzően azokban az országokban sokkal magasabbak az árak a korábbiakhoz képest, melyeket a válság kevésbé érintett, és visszaesés helyet inkább növekedés volt tapasztalható 2008 és 2013 között.

Ahol egyáltalán nem kell aggódni



Mint látható, Magyarország még nincsen azon országok körében, melyeket érintett az IMF figyelmeztetése, vagyis a közeljövőben itthon sem kell buborék kialakulásától tartani.



A European Systemic Risk Board nem régiben adott ki figyelmeztetést 8 országra a lakáspiacuk középtávú sérülékenységére. Ezek között van Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Luxemburg, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság. A táblázatból látható, hogy a figyelmeztetés nem véletlen, az országok mind előkelő helyen vannak a 2008 és 2015 közötti árváltozásban.Az országok következő csoportját azok alkotják, melyek esetében még kevésbé van ok az aggodalomra, hiszen az árak 2015-re nem érték el a 2008 előtti szintet. Bár több helyen is beindult a lakásárak emelkedése ez még messze nem volt olyan mértékű, mint a 2000-2008 közötti időszakban. Ráadásul több ország a csoporton belül továbbra is leszakadóban van, miután az árak tovább csökkennek. Ezek közé tartozik Görögország és Franciaország, vagy Olaszország.