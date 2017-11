Itt a csökkenés! - Berezeltek a lakásfejlesztők!

Azt látjuk, amit sejteni lehetett



Az 5%-os áfa körüli továbbra is fennálló bizonytalanság, illetve a munkaerő és alapanyag költségek okozta brutális kivitelezésiköltség-növekedés miatt a lakásfejlesztők nem csak szóban, hanem tettben is behúzták a féket. Innentől kezdve, amíg nem tudunk biztosat a 2019 utáni új lakásokat érintő áfa kérdéséről minden negyedévben drasztikus csökkenésre kell számítanunk a kiadott lakásépítési engedélyek számában. Ez azt jelenti, hogy 2020-2021 közötti időszakban jóval kevesebb új lakóingatlan közül válogathatnak a leendő vásárlók.



A használatba vételi engedélyek azonban csak most robbannak majd. A folyamatban lévő építések jelentős része 2018-2019-es átadással kalkulál, így a következő 2 évben a grafikonon látható olló nemcsak közelíthet, de ha nem jönnek megnyugtató információk az áfa kérdéséről akkor akár meg is fordulhat újra a grafikon, mint a válság utáni években.