Itt vannak a számok! - Ennyivel nőttek a bérek és az anyagköltségek

Már mi is számtalanszor foglalkoztunk vele, hogy a hazai építőiparban komoly gondot okoznak az emelkedő építőanyagárak és szintén növekvő munkabérek. A fentiek érzékenyen érintik a kivitelező cégeket is, amelyek gyakran azzal szembesülhetnek, hogy nem tudják megvalósítani az előzetesen kalkulált díjból az adott projektet. Nagyon nehéz ugyanis előre kalkulálniuk az árakat, hiszen akárcsak az elmúlt egy évre visszatekintve is komoly drágulás volt tapasztalható mind az építőanyagok, mind a munkabérek esetében. Az ÉVOSZ adatai szerint Budapesten az anyagárak 8-20 százalék közötti áremelkedése volt megfigyelhető 2016 közepéhez képest, az EPS hőszigetelő anyagoknál pedig még ennél is jelentősebb 30 százalékos volt a növekedés. Még sokkal jobban fájhat a cégeknek a személyi jellegű kiadások elszállása, ami például Budapesten 20-40 százalék között mozog, de vidéken is 15-25 százalékos volt.

Az építőipari árváltozások 2016. közepéhez képest (Forrás: ÉVOSZ, Magyar Építéstechnika)

Mindezek pedig könnyen előidézhetik, hogy a 2016 közepén - még akár némi áremelkedés figyelembe vételével - kalkulált árak már nem fedezik a vállalkozók költségeit. Ilyen esetben pedig korlátozott lehetőségeik maradnak. Megpróbálhatnak megegyezni a megrendelővel a szerződés módosításáról, ami valljuk meg elég reménytelennek tűnhet sok esetben, ezenkívül pedig csak a bírósági út vagy a szerződés felmondása marad a helyzet megoldására. Utóbbi kettő azonban számos további problémát felvet, mind a kettő esetében csak erősen indokolt esetben, tehát nagyon jelentős áremelkedés esetén fogadható el a kivitelező álláspontja. Kérdés, hogy a fent említett áremelkedés minek minősül, vállalkozói kockázatnak, vagy értékaránytalanságnak.