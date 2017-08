Itt az igazság: sokkal olcsóbbak a lakások, mint amiket a hirdetésekben látunk

Új belépők és a jelenleg is bérlők

A jelenlegi bérleti díjakat tükröző, nem reprezentatív adatokat egy egyszerűsített kérdőív alapján gyűjtöttük össze, amelyhez nagy segítségünkre voltak az olvasóink, akiknek köszönhetően közel 500 válaszból tudtunk becsléseket készíteni. A kérdések a bérelt, vagy bérbe adott lakások és szobák méretére, bérleti díjára, típusára illetve az elhelyezkedésére vonatkoztak.A kitöltők között 56 százalékban voltak azok, akik egész lakást bérelnek egyedül, családdal, barátokkal vagy társsal, 34 százalékban voltak bérbeadók, akik közül a legtöbben nem laknak a kiadott ingatlanban, illetve a válaszadók 10 százaléka jelölte be azt, hogy szobát bérel.

A kutatásban az egész ország területéről kaptunk adatokat, Budapest mellett 16 megyéből érkeztek válaszok. A kitöltők többsége Budapesten él, az összes válasz 86 százaléka érkezett onnan, de Pest és Győr-Moson-Sopron megyéből is sokan válaszoltak. Budapesten a legtöbb információ a XI.,XIII., XIV., IX., és VIII. kerületekből származik, így ezeken a területeken a becsült értékek sokkal jobban közelítik a valóságot.

Mennyi az annyi?

De akkor mi is a helyzet a tényleges bérleti díjakkal?

Aki most keres kiadó lakást, vagy befektetési céllal vásárolna, a keresőoldalak által hirdetett, viszonylag magas kínálati bérleti díjakkal fog találkozni, amelyek a kutatásunk alapján nem fedik az átlagot.Ezekben az esetekben jelentősen eltérhetnek a bérleti díjak, a bérbeadóknak megérheti valamivel alacsonyabb összeget elkérniük havonta, ha ismerik a bérlőt, vagy már évek óta ugyanannak a megbízható lakónak adják ki a lakásukat. Ezzel természetesen a bérlők is jól járnak, mivel alacsonyabb havi díjat kell fizetniük a lakhatásért. A nem teljes lakások, csupán szobák kiadásánál még inkább igaz lehet, hogy alacsonyabb havi díjért, ismeretség által kerül sor a bérlésre, főleg ha a tulajdonos is az ingatlanban lakik. A válaszok alapján az állapítható meg, hogy egész Budapestet nézve, átlagosan 15 négyzetméteres szobákat bérelnek, amelyekért körülbelülfizetnek havonta. A legtöbb szobára vonatkozó adat a XI. és IX. kerületből jött, utóbbiban átlagosan 40 ezer forintért bérelnek 12 négyzetméteres lakrészeket, míg a XI. kerület esetén az árak és a méret nagyságrendileg megegyezik a fővárosi átlaggal.Összehasonlítva az ingatlan.com-on található átlagos bérleti díjakat és a kérdőív által kapott eredményeket, nem meglepő módon az látható, hogy minden kerületben magasabbak voltak a kínálati árak, mint a válaszokból látható tényleges havi díjak. A legdrágább az V., I., és II. kerület, az átlagos lakásméretek pedig a legtöbb kerületben 45 és 55 négyzetméter közé estek.