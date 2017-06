Jó áron adnád el a lakásod? Ezeket a szavakat kerüld a hirdetésben

Egy igazi ékszerdoboz 5 percre a Nyugati pályaudvartól, és 5 percre a Kodály Köröndtől. A lakás újonnan épült meg 2008 -ban. Az első tulajdonostól lehet most az Öné, aki kifogástalan állapotban adja át, a képek önmagukért beszélnek.

Az eladásra kínált lakás gyakran alkalmi vétel, egyedülálló befektetési lehetőség, az igényesen felújított lakások pedig alig várják, hogy lecsapjunk rájuk. Magától értetődően a tulajdonosoktól nem várhatjuk el, hogy saját portékájukat ócsárolják, így a hirdetések olvasása során ezeknek a közhelyeknek nem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani. A Duna House adatbázisa alapján a kis lakások hirdetéseiből készült szófelhő tanúskodik róla, hogy elkoptatott jellemzés a kis lakás otthonosként, barátságosként vagy ékszerdobozként való bemutatása, nem kevésbé a fiataloknak, első lakásnak és egyetemistáknak ideális fordulat.Amerikai adatokon végzett méréseik alapján az egyébként ugyanolyan kategóriákban hirdetett lakások esetén a "befektetés", a "potenciál" vagy az "apró felújítás" kifejezést tartalmazó hirdetések esetében közel hétszázalékos árcsökkenés figyelhető meg a végleges eladási árban. Ezzel szemben a "luxus" vagy az "elbűvölő" jelző esetén a végleges ár 6-8 százalékkal haladja meg a várható eladási árat. A hirdetésben szereplő jelzők létjogosultságát nem árt azonban valódi tartalommal is alátámasztani. Hiába írják például egy panellakásra, hogy luxus, csak azért mert pezsgőfürdős sarokkád van a fürdőszobában, miközben a burkolatok többségéhez vagy a nyílászárókhoz a társasház átadása óta nem nyúltak hozzá. Az állapottal kapcsolatban a magyar hirdetők is szeretnek finomkodni, de a "könnyedén/jól alakítható", "átalakítási lehetőség", "igényre szabható", "igény szerint alakítható" kifejezések mind arra utalnak, hogy van mire költeni a hirdetett lakáson. További kedvelt kifejezés a már említett "ékszerdoboz", ahogy az az alábbi példákban is látszik.Amikor fordul a kocka, eladóként egyből szembesülünk vele, hogy jó hirdetési szöveget igen nehéz fogalmazni. Képzeljük ilyenkor magunkat a vevő helyébe, és a csábító frázisok helyett inkább szóljunk a komoly érdeklődőkhöz tényszerűen. Lényeges információ, hogy mikor, milyen felújítás zajlott az ingatlanon. Fontos a vevő számára, ha korszerű fűtési megoldások vannak a lakásban, például energiatakarékos radiátorok, esetleg infrafűtéses rendszer, mert ilyenkor jó eséllyel borsos felújítási költségeket spórolhat meg az új lakó. Az épített zuhany, a dekorációs radiátorok, a kiépített szellőzőrendszer az eladó igényességéről árulkodnak, csakúgy, mint a magas kategóriájú beépített konyhagépek. A rezsiköltségből a reménybeli tulajdonos könnyen következtethet a fenntartási költségekre, társasház esetén pedig a ház állapota, vagyona és a közös költség mértéke lehet hasznos a leendő tulajdonos számára.A hirdetés tehát akkor segíti legjobban az eladó és a vevő egymásra találását, ha a szövege érthető, részletes és tényszerű. És bár egy kép néha valóban többet mond ezer szónál, azért az okos szavak is nagyon hasznosak tudnak lenni.