Kínaiak vásárolnak lakást tömegével Budapesten

2016-ban nem csak hazai vásárlók váltak aktívabbá a lakáspiacon, de az EU-n kívüli állampolgárok is aktívabbá váltak a friss összesítés szerint . 2015-ben még csak 2356 ingatlant vásároltak, míg 2016-ban már 3163 volt a megvett ingatlanok száma, vagyis az emelkedés 34 százalékos volt. A legnagyobb ugrás az érdeklődésben Budapest esetében volt tapasztalható, ahol 647 darabbal több, összesen 2135 darab ingatlan vásároltak meg a nem eu-s állampolgárok, ami 43,5 százalékkal növekedés jelentett.

A pesti belváros a legnépszerűbb

A fővároson belül a legnépszerűbbnek továbbra is belvárosi területek számítottak a külföldiek körében, a legtöbb ingatlant a VII. kerületben és a VI. kerületben vásároltak az EU-n kívüli állampolgárok, míg az V. kerület a 4. helyet szerezte meg, így összesen 793 ingatlan vettek meg a belvárosban, ami az összes EU-n kívüli vásárlások negyede, a budapestinek pedig több mint 37 százaléka. A vidéki városok közül továbbra is Hévíz a külföldiek egyik kedvelt célpontja, ahol 58 ingatlant vásároltak, míg a második helyet Debrecen, a harmadikat pedig Pécs szerezte meg.

Továbbra is a kínaiak és az oroszok a legaktívabbak

Az egyes országok közül a legaktívabbnak a kínaiak bizonyultak, akik több mint 1200 ingatlant vásároltak meg hazánkban 2016-ban, míg 2015-ben még csak 724 tranzakció volt hozzájuk köthető. A második helyet tavaly is az oroszok szerezték meg, akárcsak 2015-ben, esetükben azonban visszaesés tapasztalható, valamivel több, mint 400 ingatlant szereztek meg, míg egy évvel korábban 513-at. A kínaiak körében egyébként a budapesti belváros számított a legnépszerűbb célpontnak, a legtöbb vásárlást a VI. és VII. kerületben bonyolították le, de hasonlóan aktívak voltak a X. kerületben is. Az orosz vásárlók a legtöbb ingatlant Hévízen vásárolták, ahol 44 darabot vásároltak, de a pesti belváros is népszerű célpontjuk maradt.