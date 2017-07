Kincset érő helyszínek, ahol jó ötlet a lakásvásárlás

Az amerikai piacon készült felmérés szerint a tengerparti ingatlanpiac gyakorlatilag garantált sikerre van ítélve, még az egyre veszélyesebb árhullámok ellenére is. A világon több száz millióan élnek közvetlenül árvízveszélyes területen és az időről-időre bekövetkező természeti katasztrófák sem csökkentik a tengerpart népszerűségét. A biztonságosabb területek azonban még a veszélesebb városokban is felértékelődnek. New Orleansban azok a házak, amik 30 cm-rel magasabb talapzaton állnak, évekenkeresztül 1,4 százalékkal voltak átlagosan drágábbak, mint az alacsonyabban fekvő épületek. A Katrin hurrikán után viszont ez a különbség már 4,6 százalékra emelkedett.A magyar tenger partján nem fenyeget árhullám, így nem meglepő, hogy a tó természeti szépségei igen tetszetős lakásárprémiumot eredményeznek. A Balaton-parti települések utcái közül a tíz legdrágább a part közvetlen közelében fekszik. Ezek az utcák a 400 ezer forint feletti négyzetméteráruk jó részét a vízpartnak köszönhetik, a Balaton nélkül nem lennének különlegesek az ingatlanvásárlók számára. Hegyvidéki üdülőövezeteink ingatlanárai ugyancsak kiemelkednek a környékbeliekhez képest, a friss levegő és a természet közelsége mindig vonzó szempont.

Forrás: MNB Lakáspiaci jelentés

A fentieket példázza az MNB árindexe is, amin jól látszik, hogy a balatoni településeken még a válság mélypontján is kisebb volt az árak visszaesése az országos átlagnál, a partközeli utcák áraiban pedig szinte egyáltalán nem érződött a válság, legfeljebb a tranzakciószámok estek vissza.Budapesten belül is megtaláljuk a hegy- és vízpartprémiumot. A fővárosi lakások árát még magasabbra srófolja a Duna-part. A folyó látványelemként, levegőcsatornaként és városszerkezeti szempontokból adódóan is jelentős árelőnyhöz vezet. A Duna-menti övezetek népszerűségéről az újabb ingatlanfejlesztések is tanúskodnak: sűrű beépítésük jól mutatja a vízparti lakások iránti kiemelkedő keresletet. A budai hegyvidék egyedi ingatlanállománya ma is különleges kincseket rejt, ami akár egymillió forint feletti négyzetméterárat is generálhat.A legjobb persze az, ha a magaslati levegőt és a víz szépségét egyszerre élvezheti valaki otthona teraszán. Ezt igazolja, hogy a Lakásriport 2016 év végi adatai szerint a keleti tájolású új építésű budai lakások 15 százalékkal drágábbak, mint a többi hasonló, környékbeli új ingatlan.