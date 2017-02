Lakás? Kocsi? Ugyan már!

Mi ennek az oka?

Az anyagiasság nem menő többé

Szociológusok szerint ennek legfőbb oka, hogy a fiatalok anyagi lehetőségei elmaradnak az előző generációétól, illetve tanulva annak hibáiból nem akarnak évtizedekre eladósodni. Ez részben igaz is, a valódi ok azonban az lehet, hogy a mai fiatal felnőtt generációnak jelentősen különbözik az értékrendje a szüleik generációjának értékrendjétől. A mai fiatalság a sikert nem a saját lakásban vagy autóban méri, sokkal inkább a szabadságból adódó elérhető élményekre fókuszál.Miért tartsak fenn egy autót, ha egy kicsivel drágábban már bérelhetek is? Minek a saját lakás, ha a munkám miatt úgyis gyakran költözöm? - teszik fel egyre többen a kérdést. A saját nyaraló sem menő, ott van ugyanis a közösségi lakáskiadás, amivel pár nap erejéig minden városban megvan a saját nyaraló élménye.A fiatalok a társasági élet szempontjából is fontosabbnak találják az élményeket, amikről lehet mesélni, mint egy tárgyat, ami hosszú idő után a tulajdonukba kerülhetett. Emellett egyre többen gondolják úgy, hogy a drága dolgok birtoklása fölösleges aggodalmat okoz. Az új autót megrongálhatják, a berendezési tárgyak értéke folyamatosan csökken, miközben az átélt élményeket senki nem veheti el. Ez a szemlélet pedig a lakáspiacra is nagy hatással lesz, a bérlés és a vásárlás arányának megváltozása miatt.