Lakást adnál bérbe? Ekkora hozamokra számíthatsz

Németországban a legmagasabb a bérelt ingatlanokban élők aránya (54,3 százalék), a legalacsonyabb pedig a szomszédos Szlovéniában, ott ennek értéke mindössze 2,4 százalék. Magyarország nagyvárosaiban a lakásbérleti hozamok közép-európai összehasonlításban is magasnak számítanak. A legalacsonyabb hozamra a Londonban bérbe adott lakások esetén számíthatunk (2,0 százalék), míg a legmagasabb hozamok közvetlenül hazánk előtt Dániában (8,9 százalék) voltak elérhetőek.A tanulmány a fajlagos átlag lakásárakat is vizsgálta a választott országok körében. Éves összehasonlításban rekordnagyságú növekedést mutattak a szlovén árak (+26,5 százalék), ezt követi a spanyol (+15,2 százalék) és a dán (+10,8 százalék) árnövekedés. Az Egyesült Királyságban ugyanakkor az árak 9 százalékkal csökkentek, elsősorban a Brexit közvetlen és olyan közvetett hatásainak következtében, mint a brit font euróval szembeni gyengülése.Az új lakások értékesítési átlagára egy év alatt 15 százalékot emelkedett Budapesten, de még így is Európa olcsóbb városai közé tartozik. Londonban egy négyzetméternyi új lakás átlagosan 16.538 euróba (5 millió forint), Párizsban 12.374 euróba (3,8 millió forint) kerül, amivel vezetik az európai listát.A közel egy évtizedes lemaradás után 2016-ban Magyarországon végre beindultak a lakásfejlesztések, így ebben a tekintetben az európai középmezőnybe zárkózott fel az ország. A régióban elfoglalt pozícióink is hasonlóak, míg Lengyelországban az ezer főre jutó lakásépítési engedélyek száma magasabb volt, mint a 3,2-es mutatójú Magyarországon, addig Csehországban ettől elmaradt ez a mutató. Azt gondoljuk, hogy 2017 végére tovább javít majd a pozícióján Magyarország.A jelzáloghitelek kamatlába az összehasonlított országok közül Csehországban volt a legalacsonyabb, 1,77 százalék. A csehek egy másik összehasonlításban is az élen végeztek, ugyanis a felmérés szerint közel 11 évnyi átlagfizetést kell teljes mértékben megtakarítaniuk, ha egy átlagos 70 négyzetméteres lakást szeretnének vásárolni, míg a magyarok esetében ez az érték alacsonyabb volt, 8 év. Az ingatlanárak több éven keresztül tartó ütemes növekedése révén Magyarországon némileg romlott a saját lakáshoz jutásnak a lehetősége.