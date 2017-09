Lakóparkok tucatjait adják át: mire figyelj, ha lakást veszel?

A cikk megjelenését a LAKÁS 2017 Kiállítás és Vásár támogatta.

Év eleje óta azt halljuk a lakáspiaci szakértőktől, hogy a 2017-es év az új lakások éve lesz. A főváros számos pontján láthatunk fejlesztéseket az utcán sétálva, még a kevésbé népszerű kerületekben is tucat számra épülnek a lakások. Ez nagyon kedvező helyzet a lakásvásárlóknak, hiszen folyamatosan bővül a kínálat, és még koránt sem ért véget a fejlesztési boom.

A tavaszi LAKÁS 2017 kiállítás és vásár

Több ezer új lakás el 2 éven belül

Budapesten a következő 2 évben több tucat lakóparkot adnak át, amelyekben több ezer új építésű lakást kínálnak megvételre. A kínálat ennek ellenére továbbra sem tud lépést tartani a megnövekedett kereslettel, amire a fejlesztők folyamatos áremelésekkel reagálnak.

Így találhatod meg álmaid otthonát

Még így sem egyszerű dolog megtalálni és megvenni a tökéletes otthont, ebben segít Magyarország első számú ingatlankiállítása, a LAKÁS 2017 , amelyet idén ősszel szeptember 29 - október 1. között rendeznek meg a Millenárison. A szervezők ezúttal is tízezreket várnak az ingyenes rendezvényre.

A cikk megjelenését a LAKÁS 2017 Kiállítás és Vásár támogatta.

A lakásépítések terén sorra dőlnek a rekordok: a már eddig is jelentősen bővülő társasház-építések 2017 második negyedévében még nagyobb sebességre kapcsoltak, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a fejlesztők valószínűleg még a 2019. január 1-től ismét 27 százalékra történő áfaemelkedés előtt szeretnék befejezni projektjeiket, és értékesíteni a lakásaikat.Természetesen a kisebb alapterületű lakásoknak az árai is kedvezőbbek, már 15 millió forinttól van lehetőség új lakások vásárlására a belvárostól távolabb eső területeken a Portfolio Ingatlan Adatbázisban szereplő adatok alapján.A néhány évtizeddel ezelőtti lehetőségekhez képest mára sokkal több információ áll a vásárlók rendelkezésére az egyre átláthatóbb lakáspiacról.A népszerű lakásexpón akár tervrajzról is foglalhatsz lakást, a legnagyobb bankok szakértői pedig az egyéni hitelkérdésekben is személyes tanácsadással várnak. A kiállítók között megtalálhatod a legnagyobb lakásprojekteket, illetve az ingatlanközvetítői piacvezető szereplői is jelen lesznek teljes adatbázisukkal, vagyis rengeteg eladó lakásból lehet válogatni. A rendezvény célja, hogy végig kísérjen a lakásvásárlás folyamatán: a látogatók egy helyen megtalálnak mindent, ami az ingatlanvásárláshoz, bérléshez szükséges lehet, legyen szó új vagy használt lakásról, befektetésről, bérlésről, felújításról, építésről vagy eladásról.