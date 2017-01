Lakótelepek, ahol pár év alatt nevetve megduplázhattad a vagyonod

Az ingatlanpiac 2014-es felélénkülése óta mintegy megduplázódott a Duna House panel lakásár indexének értéke. Az index a legfrissebb adatok alapján elérte nominál értéken a 148 százalékpontot, reál értéken mérve pedig 116 százalékponton áll. A tégla lakásoknál jelenleg 125 százalékpont a nominál érték.A budapesti paneleket érdemes lakótelepek szerinti bontásban is megvizsgálni, ugyanis százezres eltérések is előfordulhatnak az egyes négyzetméterárak között. A 2013-as árszinthez képest a legkisebb növekedés is 67 százalékos volt, ami a IX. kerületi József Attila lakótelepet jellemezte. A legnagyobb emelkedés három év alatt a VIII. kerületi Szigony utcai lakótelepen zajlott le, ahol három év alatt több mint kétszeresére emelkedtek az árak. A József Attila lakótelep már 2013-ban is egy magasabb árszínvonalú környék volt, de jelenleg csak a középmezőnyben kapott helyet.

A Szigony utca esetében ez épp ellenkezőleg történt. A korábbi alacsony árakhoz képest, amikor csak az Újhegyi és a Havanna lakótelep bizonyult nála olcsóbbnak, közepes szintre emelkedtek a négyzetméterárak. Az árnövekedés okai között a Corvin-negyed fejlesztése is minden bizonnyal jelentős szerepet játszott.A vizsgálatba a 10 legnagyobb és legjelentősebb lakótelep közül öt helyen haladta meg a négyzetméterár a 300 ezer forintos szintet. Ezek közül is kiemelkedik a Gazdagréti lakótelep 368 ezer forintos átlag négyzetméterárával, melyet a Bécsi úti lakótelep követ 338 ezer forinttal. Ez a két helyszín már 2013-ban is a legdrágábbnak bizonyult, a 4-es metró megépülésével azonban még kedvezőbb helyzetbe került. Legolcsóbban az Újhegyi és a Havanna lakótelepen vásárolhatunk panelt, ahol az átlagos négyzetméterár jelenleg sem haladja meg a 250 ezer forintot.