Magyarország lakáspiaca állva hagyja a világot

A lakásárak válság utáni mélypontja az országok többségében 2011 és 2013 között következett be, azóta azonban a legtöbb helyen elindult a növekedés. Ennek mértéke eltérő volt az egyes országokban. Míg Kelet-Közép-Európában és több feltörekvő országban stabilan emelkedtek az árak, addig a világ egy jelentős részén ez legfeljebb néhány százalékos pozitív elmozdulást jelentett.

Klikk a képre!

Globális és feltörekvő országok lakásárainak alakulása, Forrás: markets.jpmorgan.com

A kutatásban az EMEA feltörekvő piaci országok - vagyis az európai, közel-keleti és afrikai térségből - többek között Magyarország, Csehország, Lengyelország, Horvátország és Románia szerepel, illetve bekerült még Oroszország, Törökország, Marokkó, Izrael és a Dél-Afrikai-Köztársaság is. A bázisév 2010 volt, amihez képest a legmagasabb áremelkedés Törökországban ment végbe, ahol 13-14 százalékkal drágultak átlagosan a lakásárak évente. Ez a vizsgált időszakban 112 százalékos áremelkedést jelent, de Izraelben és a Dél-Afrikai-Köztársaságban is 47 illetve 36 százalékkal nőttek az árak. Meg kell azonban jegyezni, hogy Törökországban és a Dél-Afrikai-Köztársaságban ezalatt az infláció is jelentős volt.

Klikk a képre!

Éves átlagos nominál lakásárnövekedés, Forrás: markets.jpmorgan.com

Bizonyos országokban az olajárak is hatással vannak a lakásárakra, például Oroszországban és Szaúd-Arábiában, ahol a kezdeti növekedés után az olaj világpiaci árának zuhanásával a lakásárak is csökkenésbe kezdtek. Ami az euroövezeten kívüli uniós országokat illeti a vizsgált 2016-os évben Magyarországon drágultak legnagyobb mértékben a lakások, megelőzve Romániát és Csehországot, de 2017-re az Eurostat adatai szerint már Csehország áll az élen, ahol szintén kétszámjegyűre gyorsult az áremelkedés.

Klikk a képre!

A lakásárak fejlett országokhoz történő felzárkózására tehát egyik országban sem lehet panasz, a lakhatási költségek drasztikus emelkedése azonban - amennyiben azt a jövedelmek emelkedése csak korlátozottan követi - csökkenti a megtakarításra és fogyasztásra fordítható összeget, ami egy bizonyos szint felett a családi költségvetés aránytalanságaihoz és nehezedő megélhetéshez vezet.