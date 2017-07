Már csak egy nap van hátra és berobbannak a bérleti díjak

A kínált lakások számából az látható, hogy a lakástulajdonosok készültek a szezonra, Budapesten a kínálat július közepén az egyik hétről a másikra 5 százalékkal nőtt, így július végén már több mint 2500 kiadásra kínált lakás volt az ingatlan.com adatbázisában. A, de Budapesten belül továbbra is jelentősek az eltérések, amihez hozzájárul az is, hogy az átlagos bérleti díjak különböző alapterületű lakásokra vonatkoznak. Az I. és II. kerületekben 180-190 ezer forint az átlagos kínálati bérleti díj, és nem meglepő módon továbbra is az V. kerület a legdrágább, 220-230 ezer forintos átlaggal. Az egyetemekhez közel lévő IX. vagy XI. kerületi lakásoknál az átlagos kínálati bérleti díj 145 ezer forint, de vannak külső városrészek például a XXI. kerület, ahol 90 ezer forintért is találhatunk kiadó lakást.

Sokat spórolhat az, aki vidéki egyetemet választ

Habár az egyetemi élet Budapesten összpontosul, mégis a felsőoktatásban tanulók fele vidéki intézményben tanul, ennek következményeképp a vidéki régiókban is várható verseny a kiadó lakások iránt. A különböző vidéki nagyvárosokban jelentős különbségek vannak a bérleti díjakban és ezek növekedésében is., ezt követi valamivel alacsonyabb bérleti díjakkal Veszprém, Debrecen és Szeged. A skála másik végén Nyíregyháza és Miskolc helyezkedik el, ahol már 70 ezer forint környékén ki lehet bérelni egy egyetemi hajlékot.Négyzetméterár tekintetében 2016-hoz képest átlagosan csaknem 6 százalékkal emelkedtek az árak az Otthontérkép adatai alapján, ez az átlag azonban lokáció függvényében erősen eltérhet. Győrben és Debrecenben például nem változott számottevően a kiadó lakások ára, ezzel szemben, Veszprémben és Egerben közel 20 százalékkal magasabb áron hirdették a kiadó lakásokat a tulajdonosok.A meglévő kereslet miatt áremelkedésre lehet számítani az egyetemi városokban is, és ez ösztönözheti kb. 5-6 százalékos bérleti hozamra számító lakásbefektetőket.Bérbeadási céllal az elmúlt három évben egyelőre csak Budapesten indítottak kifejezetten diákoknak szánt építkezést, az egyik legnagyobb a SOTE új kampusza melletti, ahol elsősorban külföldi diákokra számítanak. Ám mivel néhány városban megugrott a diákok száma például Pécs, Eger, Debrecen, ezeken a településeken is várható kisebb vagy közepes méretű (200-500 fős) diákszállásokra vállalkozói beruházás.

Alternatíva a társbérlet

A vizsgálatba bevont fővárosi kerületek és vidéki egyetemvárosok kiadó lakásainak négyzetméterár változása lakásméret szerint (Ft/m2) Forrás:Duna House Forrás:Duna House

A diákok egy része, akár 100-150 négyzetméteres, 3-4 szobás alapterületű lakást keres, amelynek magasabb bérleti és fenntartási díját többen egymás között szétosztva fizetik. A lakások méretével változik a bérelt lakások négyzetméterára, a nagyobb lakások bérleti díja ugyan magasabb, de a fajlagos ár mégis alacsonyabb, mint például egy garzon esetében. Legmagasabb átlagos négyzetméterárak tehát a 30-35 négyzetméteres lakásokat jellemzik, Budapesten ezeknek az ára jócskán 2000 forint felett alakult 2017-ben, a kedveltebb kerületekben azonban a 4000 forintos négyzetméterárat is megközelítette.A 80-100 négyzetméter közötti ingatlanok átlagosan 2000 forintos négyzetméteráron kerülnek meghirdetése - a Duna House adatai alapján. Nem meglepő tehát, hogy a fiatalok, főleg az egyetemisták vagy pályakezdők, gyakran társbérletbe költöznek, így egy főre számolva jóval kedvezőbbek egy nagyobb lakás fenntartási költségei, mint egyedül vagy párban kibérelni egy garzont.Ahogy az elmúlt években, úgy idén is igaz, hogy Magyarországon messze a legtöbb diák Budapesten tanul, így nem meglepő, hogy az általuk előnyben részesített egyetem közeli városrészeken 20-30 százalékos áremelkedést láthattunk egy év alatt a lakásárakban. A második helyezett Hajdú-Bihar megye, ahol a diákok száma alig éri el a 20 ezret, de az ábrán jól látható az is, hogy Debrecen mellett, Szegedet, Pécset és Győrt is sok egyetemista választja továbbtanulás céljából, ami részben megmagyarázza a magasabb lakásárakat.