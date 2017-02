Megéri Los Angeles-i lakást bérelnie Vajna Tímeának?

Los Angeles lakásárai az Egyesült Államokon belül is a drágább kategóriába esnek, köszönhetően a növekvő népességnek és az abból adódó folyamatos keresletnek. A legolcsóbb lakások bérleti díja a városban 1500 dollártól (440 ezer forint) indul havonta, míg a legdrágábbakért akár 10 000 dollárnál (2,9 millió forint) is nagyobb összeget kell kifizetni. A Zillow ingatlanhirdetési oldalon több ezer lakás közül válogathatnak az érdeklődők, amiből a különböző árkategóriák alapján kiválasztottunk három, a célnak megfelelő lakást.Ha az említett közös barátnak egy ehhez hasonló szerényebb lakása van, akkor már havi 1600 dollár (470 ezer forint) is elég lehet a bérlésre. Ekkora összeg egy rosszabb minőségű, 70-80 négyzetméteres kétszobás házat tudna fedezni.

Közepes szintű ingatlan esetén már valamivel mélyebben a zsebbe kell nyúlni, ugyanis egy 120 négyzetméteres 3 szobás lakásért átlagosan 2300 dollárt (670 ezer forint) kérnek.

Végül, ha az ismerős egy ehhez hasonló modern panorámás malibui házzal rendelkezik, akár 4600 dollár (1,35 millió forint) is lehet a havi bérleti díj.

Vásárlás esetén a kisebb és olcsóbb házaknál is legalább 200-300 ezer dollárral (58-88 millió forint) kell számolni, a tengerparti, panorámás 2-3 szobás ingatlanok ára pedig 1-1,5 millió dollárra (290-440 millió forint) is rúghat. Az olcsóbb árkategóriánál tehát 12-14 év alatt jön vissza a befektetett tőke értéke, közepes árkategóriánál már inkább 15-16 év, a legdrágább ingatlanok esetén pedig ennek ideje akár 20 év is lehet. 2,5 évnyi ott tartózkodás során tehát valóban indokolt a bérlés, hosszabb távú letelepedésnél azonban - akár befektetési célból is - megérheti egy saját ingatlan az Egyesült Államok második legnagyobb városában. Bármilyen döntés is születik, reméljük, hogy Vajna Tímea a tengerentúlon is megtalálja számításait és boldogan költözik be legújabb, Los Angeles-i otthonába.