Megmutatjuk a legmenőbb lakótelepeket

A panellakások népszerűsége töretlen: a téglalakásoknál 30 százalékkal olcsóbbak, és sokszor jobb az elosztásuk, azaz azonos alapterületen több szobát nyújtanak. Ráadásul az elmúlt években jelentősen csökkent a fenntartási költségük is, ezek miatt pedig a lakótelepi lakások iránti kereslet folyamatosan növekszik. Azonban a panelpiacon belül is jelentős árkülönbségek vannak országszerte és a különböző fővárosi kerületek között is. Az elemzés több mint 20 ezer hirdetés alapján azt vizsgálta, hogy mely lakótelepek a legnépszerűbbek a lakást keresők körében, illetve, hogy a jelentősebb lakóteleppel rendelkező fővárosi városrészekben és vidéki városokban eladásra kínált panellakásokat mennyiért kínálják a tulajdonosok.

"Az idei első félévben a fővárosban a III. kerületi Lajos utcai lakótelep lakásai iránt volt a legnagyobb érdeklődés" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A népszerűségi lista a második helyén a Pillangó utcai lakótelep szerepel, a harmadik pedig a XIII. kerületi Gyöngyösi utcai lakótelep lett. Szintén a keresett panelek közé tartoznak a XIV. kerületi Nagy Lajos Király úti, a IV. kerületi káposztásmegyeri és a XIII. kerületi újlipótvárosi és Vizafogó utcai lakótelep lakásai.

Dunai panoráma a legdrágább

Az elemzés szerint az árak tekintetében már más a sorrend. Az újlipótvárosi lakótelepen hirdetik a legdrágábban a panellakásokat, az átlagos négyzetméterár ugyanis ott 473 ezer forint. A hirdetési árak alapján a szintén XIII. kerületi Vizafogó utcai lakótelep lakásai is drágának számítanak 444 ezer forintos kínálati átlagárral négyzetméterenként. A XI. kerületi kelenföldi, albertfalvai és gazdagréti lakótelep lakásai mellett a III. kerületben a Rómaifürdőn lévő panelek szintén négyzetméterenként 400 ezer forint feletti áron szerepelnek a kínálatban. A fővároson belül a legolcsóbbak közé sorolhatóak az újpalotai, a békásmegyeri, az újpesti, valamint a kaszásdűlői lakótelepek, az itt található lakások kínálati négyzetméterára 285-321 ezer forint között szóródik. Balogh László elmondta, hogy a III. és XIII. kerületi panelek viszonylag magas árait elsősorban az elmúlt évtizedben elvégzett energetikai korszerűsítések és a jó közlekedés indokolja, míg a XI. kerületi panellakások értékét a 4-es metró átadása jelentősen megnövelte az elmúlt években.