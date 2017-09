Megőrültél, hogy lakást veszel? - Nyomós érvek szólnak ellene!

Magyarországon hagyományosan nagyon magas a lakástulajdonlás aránya, az emberek közel 90 százaléka saját maga által tulajdonolt lakásban lakik, míg a bérlést sokan csak és kizárólag átmeneti megoldásnak tartják. Bár a bérlakásban lakók aránya valóban kicsi, azért összesen mégis több százezer embert érint a bérlés mint lakhatási megoldás.Jellemző, hogy a bérlés aránya a jövedelmi helyzet szerint egy U alakú görbével írható le, vagyis a legmagasabb és a legalacsonyabb háztartási jövedelemi csoportokban a legmagasabb a magánbérlés aránya, míg a közepes jövedelmi kategóriában a legalacsonyabb. A legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelemmel rendelkezőket azonban eltérő okok vezérelik, mikor a saját lakástulajdon helyett inkább a bérlés mellett döntenek, annak ellenére, hogy a hazai piacon a bérleti díjak és lakásárak aránya, illetve a kedvező hitelezési feltételek miatt a számítások is sok esetben a vásárlást teszik a racionálisan helyes döntéssé.

Mégis kiknek célszerű a bérlést választani?

1. Szükségük van mobilitásra, kevés ideig élnek egy helyen

2. Nem akarnak elköteleződni

3. Kinek kellenek a gondok?

4. Más befektetéseik sokkal többet hoznak

5. Nincs pénzük saját lakásra

Mi motiválja a leginkább a bérlőket és a vásárlókat?

Az egyik ilyen érv lehet, ha aránylag mobilak akarunk maradni, a lakásvásárlás ugyanis jelentős kezdeti költségekkel jár, mint az illetékfizetés, vagy a felújítás, lakásberendezés költsége. Minél hosszabb ideig élünk ugyanis egy adott ingatlanban, relatíve annál hosszabb időtávra oszlanak el a vásárláskezdeti költségei. A Zillowsztorik mellékleteként megjelent Lakáspiaci Mozaik szerint például legalább 2,5-4 évig az adott otthonban kell élni ahhoz, hogy megérje a lakás megvásárlása mellett dönteni.A mobilitást kedvelő csoportba tartozhatnak a hazánkban munkát vállaló külföldiek, akik nem letelepedési céllal érkeztek Magyarországra, hanem egy cég bizonyos pozícióját töltik be néhány évig. De ugyancsak inkább a bérlés mellett érdemes döntenie, az olyan magyar munkavallóknak is, akik a közeljövőben más városban, vagy akár országban szeretnék kipróbálni magukat a munkaerőpiacon, így szintén pár évnél nem élnének tovább az adott helyszínen. A bérlés lehet a jó megoldás azok számárai is, akik csak a munkahelyükhöz sétatávolságon belül vagy legalábbis nagyon közel tudják elképzelni az otthonukat, így egy városon belüli munkahelyváltás esetén is elköltöznének.Egy lakásvásárlás komoly elköteleződést jelent, mint a korábbiakban írtuk a számítások szerint 3-4 évig nem igazán érdemes elköltözni. De még nagyobb elköteleződést feltételez, ha hitellel vásároljuk meg az adott ingatlant, és mondjuk 10-20 évre eladósítjuk magunkat. A másik ok tehát, ami miatt néhányan a vásárlás helyett a bérlést választhatják, hogy nem akarnak egy ilyen hosszú időtávra szóló terhet a nyakukba venni. A bérlés esetén ugyanis, ha hirtelen anyagi problémáink akadnak, elég egy sokkal olcsóbb környékre költözni, míg a hiteltörlesztő részleteken sokkal nehezebb gyorsan változtatni. Természetesen opció lehet a lakás eladása, de ez egyrészt nem megy egyik napról a másikra, másrészt ha nincs időnk kivárni a megfelelő vevőt, akkor akár ár alatt vagyunk kénytelenek értékesíteni az ingatlanunkat.Többeket visszariaszthat az is a vásárlástól, hogy a saját lakástulajdon nagyobb felelősséggel is jár. Nekünk kell gondoskodnunk a különböző felújításokról, vagy hibák kijavításáról, míg bérlés esetén a nem a használatból fakadó problémákat elméletileg a tulajdonosnak kell orvosolnia. Melyek között akár igen fájdalmasak is lehetnek, mint egy hirtelen elromló kazán jobb esetben cseréje, rosszabb esetben akár teljes fűtési rendszer átalakítása.A magasabb jövedelmi kategóriába tartozó, nem a lakásvásárlást választók másik csoportját azok alkothatják, akik pénzüket más befektetésben tartva magas hozamokat realizálnak. Ebből a magas hozamból pedig könnyedén kifizethetik a bérleti díjat, amit a bérelt ingatlanért fizetniük kell, miközben a nyereség többi része a vagyonukat gyarapítja.Az alacsonyabb jövedelmi kategóriában a bérlés sokkal inkább a lehetőség hiányából ered, vagyis sokaknak már ahhoz sincsen elegendő tőkéje, hogy egy hitelfelvételhez szükséges önerőt biztosítsa. Bár a CSOK-nak köszönhetően állami támogatásból is biztosítható az önerő, illetve a lakás vételárának jelentős részét fedezni képet az otthonteremtési támogatás - különösen vidéken - a túl alacsony jövedelem egyesek számára mégsem teszi lehetővé a hitelhez jutást,(a megfelelő jövedelem-hiteltörlesztés arányt nem érik el) így csak a bérleti piacon tudják megoldani a lakhatást.Ezeket a motivációkat tükrözte a Portfolio korábbi felmérése is, mikor arra voltunk kíváncsiak, hogy ki az, aki a lakásbérlést választja vagy választaná az olvasóink közül a lakásvásárlás helyett. A felmérésben résztvevők körében különösen magas volt a bérlés mellett voksolók aránya, 46 százalékuk választaná megoldásként, míg országos átlagban csak valamivel több, mint 10 százaléka él az embereknek bérelt lakásban.

A felmérésből látszik, hogy a bérlést választókat főként két tényező motiválja, közel 40 százalékuk a nagyobb mobilitás és a kevesebb gond miatt bérel, vagy bérelne lakást, míg 50 százalékuknak a bérlés azért opció, mert nincs elegendő pénzük a saját lakás vásárlására. Közel a válaszadók 54 százaléka egyáltalán nem választja, vagy nem választaná a saját lakás helyett a bérlakást, a legtöbbek szerint azért, mert a lakbért kidobott pénznek tartják, de szintén sokan jelölték meg válaszként, hogy a lakás jó befektetésnek számít, összesen a válaszadók 11 százaléka pedig mindig is saját lakásban lakott, amelynek kényelméről nem is mondana le.