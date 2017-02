Megtorpanás? Ugyan már! Dübörögnek a lakásépítések!

"Bár a lakásépítések óriási lendületet vettek tavaly, az építőiparon belül az épületek építésének volumene 2016-ban a megelőző három évben tapasztalt növekedés után számottevő csökkenést mutatott" - kommentálta a KSH ma megjelent gyorstájékoztatóját. A szakember arra számít, hogy folytatódik az újlakás-árak emelkedése, aminek a legfőbb oka a kivitelezési költségek növekedése, ami idén és jövőre is meghatározó tendencia maradhat. A kivitelezési költségeket a tovább csökkenő kivitelezői kapacitások hajtják fel: Németországban és Ausztriában is dübörögnek az újlakás-építések, ami nem csak itthonról, de egész Kelet-Közép-Európából elszívja az építőipari szakmunkásokat."A piacon lévő mintegy 300 kisebb nagyobb lakásberuházás negyedénél a tervezetthez képest bizonyosan 3-6 hónappal később kezdhetik meg a kivitelezést, további 10-15 százaléknál pedig teljesen bizonytalanná válhat a kezdés az egyre súlyosabb munkaerőhiány miatt " - mondta el. A szakértő saját felméréseikre hivatkozva leszögezte: a beruházók most már csak akkor hirdetik meg nyilvánosan a projektjeiket, ha valóban rendelkezésre áll a kivitelező építőipari háttér, aminek a biztosítása egyre nehezebb. Amennyiben nem sikerül rövid időn belül akár külföldről is több ezer építőipari szakmunkást beállítani, nagyon komoly pénzügyi gondok keletkezhetnek az érintett vállalkozásoknál, hiszen sokuknál már ketyeg a beruházásra felvett hitel, miközben a lehetséges vevők elfordulnak tőlük. Mivel egyre nagyobb az új építésű lakások kínálata, a vevők a megbízható, ellenőrizhető cégeket fogják választani."Bár a saját használatra épült ingatlanok száma is nőtt, a látványos megugrást az értékesítési céllal, többlakásos épületben épült lakások számában láthatjuk. 2017-ben, nagyjából 2010 óta, a legtöbb honfitársunk költözik majd új társasházi lakásba" - tette hozzá. Az előző év a lakásépítők - és részben a vásárlók - számára jóval kedvezőbb piaci környezetet, látványos könnyítéseket hozott, amit a KSH által közölt mutatók ugrásszerű emelkedése is alátámaszt.összhangban az ágazat szereplőivel többször tett javaslatot arra, hogy az új lakások adásvételéhez kapcsolódó kedvezményes áfa fenntartása kapjon legalább 10 éves szándéknyilatkozatot. Szerencsésnek tartanák, ha a kormány a csok-rendelet fenntartását is vállalná legalább egy szándéknyilatkozattal minimum 10 évig. A lakásügyben és az építőiparban a kiszámíthatóság és a hosszú távú tervezhetőség a legfontosabb: kulcsfontosságú tényező az építőipari anyaggyártási és kivitelezési kapacitások kialakításának, fenntartásának, a 4-6 éves átfutású társasházi projektek megvalósításának, valamint a foglalkoztatás és szakképzés tervezésének szempontjából. A kiszámíthatóság erősödne, ha kedvezményes áfa fenntartása hosszabb időszakra (azaz 2020 után is) biztosított lenne."Már a korábbi negyedéves adatok alapján számítani lehetett a jelentős bővülésre mind a lakásépítési engedélyek és az átadott lakások számában. A statisztikák szerint ugyanakkor nem minden engedélyből lesz lakás, ami már a jelenleg tervezett projektek esetében is látszik" - értékelte a friss adatokat