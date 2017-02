Mekkora lakást kapunk 20 millió forintból a régió fővárosaiban?

Felzárkózóban a budapesti árak

Budapest mellett további nyolc fővárosban néztük meg, hogy pontosan mekkora lakás is kerülne ki a fent említett összegből a felújítandó, az átlagos állapotú és a jó elhelyezkedésű új építésűek kategóriájában. A felmérés alapját a legnagyobb helyi ingatlanhirdető oldalak kínálati árai adták, amelyeken megfelelő számban álltak rendelkezésre a különféle típusú és állapotú lakások.A régió fővárosai között mintegy 3-4-szeres árkülönbség mérhető, ami főként Bécs kiugró értékeivel magyarázható. Ha Bécs nélkül nézzük az eredményt, akkor nagyjából kétszeres a lakásárak közti különbség a legdrágább Ljubljana és a legolcsóbb Belgrád között. Előbbiben 720 ezer forint egy jó állapotú átlagos városrészben lévő lakás négyzetmétere, utóbbiban ugyanez 360 ezer forint. A régió drágább városaihoz tartozik Pozsony és Prága, a közepes árfekvésűekhez pedig Zágráb, Varsó és Budapest, de Bukarest sem marad el sokkal a magyar fővárostól.

Mire elég 20 millió?

Érdemes külön is megnézni Bécset, aminek árszintje jelentősen magasabb a kelet-európai társaiénál. Az osztrák fővárosban a legolcsóbb lakásoknak is közel 800 ezer forintba kerül négyzetmétere, az átlag pedig 1,3 millió forint körül van. A belvároshoz közeli új vagy felújított lakásokért pedig akár 2 millió forintnál is többet kell fizetni négyzetméterenként. Ezzel szemben Belgrád olcsóbb kerületeiben 200 ezer forint alatti négyzetméterárakkal is találkozhatunk.A fenti árszintek tekintetében akkor járunk a legjobban, ha a 20 millió forintunkat Belgrádban kívánjuk elkölteni. A szerb főváros olcsóbb kerületeiben ezért a pénzért akár egy 108 négyzetméteres lakást is kaphatunk, de még a jobb környékeken is kikerül belőle egy 54 négyzetméteres ingatlan. Bukarestben sem sokkal rosszabb a helyzet, ott 10-15 százalékkal kisebb alapterületű lakás lehet ugyanennyi pénzből a mienk. Pozsonyban és Prágában viszont már a legolcsóbb kerületekben is legfeljebb egy másfél szobás lakásra lesz elég, a közepesen drága környékeken pedig inkább csak egy 30 négyzetméter alatti garzon jön ki belőle. Ljubljanában valamivel még kisebb lakás vásárolható ezért a pénzért, Bécsben pedig a drágább kerületekben gyakorlatilag nem lehet lakást venni ennyiből. Ott a belvárosban 9 négyzetméter kerül ennyibe, de a közepes árfekvésű részeken is csak egy 15 négyzetméteres minigarzon jöhetne szóba.

A fizetés is számít

Budapest lakáspiaca tehát a régió közepes árfekvésű városaihoz sorolható, a bérekhez viszonyítva azonban változik a sorrend. A fővárosok olcsó, közepes és drága környékeit összehasonlítva az adott ország havi nettó átlagfizetéseivel, azt látjuk, hogy Pozsony a régió legdrágább városa. Feltehetően Ausztria közelsége is szerepet játszik az ottani magasabb árakban, így a havi átlagfizetésből a szlovákoknak a legnehezebb a saját fővárosukban lakást vásárolni. A helyi fizetésekhez képest Belgrád is meglehetősen drága. Noha a vizsgált városok közül az a legolcsóbb, a bérek is annyival alacsonyabbak, hogy a szerb főváros a második helyre került. Ezt követi Prága, Bukarest és Budapest, ahol a fent említett két városnál valamivel könnyebb lakáshoz jutni. Varsó, Ljubljana és Zágráb esetében olcsóbbak a lakások, de ez azt is jelentheti, hogy a lengyel, a horvát és a szlovén átlagbérekben nincs akkora különbség a főváros és a többi országrész között. Végül a legkedvezőbb helyzetben a magas lakásárak ellenére a bécsiek vannak, ahol a magasabb osztrák fizetések miatt még így is egyszerűbben lehet lakást vásárolni, mint a régió többi fővárosában.