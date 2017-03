Mi szabhat gátat az egekbe szökő lakásáraknak?

Új otthonában töltené a nyarat? Lakást vagy családi házat keres? Új építésű ingatlan érdekli vagy inkább használt lakásba költözne? Kezdje a keresést 2017 tavaszán Magyarország legnagyobb ingatlan kiállításán és lakásvásárán a Millenárison! Március 24-26. között több ezer új ingatlan, eladó lakások, házak és telkek valamint a legjobb albérletek várják a látogatókat.Ha a város legjobb premium lakásait szeretné megvásárolni, új vagy használt lakást keres, esetleg kifejezetten az olcsó lakások iránt érdeklődik, nálunk megtalálhatja, amit keres.

Ki fogja megépíteni a lakásainkat?

Honnan pótolható a munkaerő?

A hazai lakáspiac jegybanki szemmel

Mit hoz a jövő?

A minisztérium várakozásai szerint 2017-ben a korábbi lakáspiaci tendencia folytatódhat, illetve erősödhet. A lakásépítések tovább bővülhetnek az idén, 15-20 ezer lehet az új lakások száma, 2018-ban pedig 20-25 ezer használatba vett új lakást valószínűsítenek. 2016-ban 0,8-1,1%-os volt, 2017-ben pedig 1-1,3 százalékos lehet a lakásépítések hozzájárulása a GDP-hez - mondta el előadásában2015 július és 2017 február között 40 ezer család CSOK kérelmét fogadták el, összesen 101,3 milliárd forint értékben. 2016-ban az új lakáshitelek értéke 29 százalékkal növekedett, 13 000 új támogatott kölcsönkihelyezés történt, ami jelentősebb növekedést jelentett, mint a korábbiakban megfigyelt érték.előadásában a jelenlegi hazai munkaerőpiaci kihívásokról beszélt, különös tekintettel az építőiparban tapasztalhatóra. A szakember elmondta, hogy jelenleg a magasépítésnek a 2007-2008-as kapacitásokhoz képest az idén 110-120 százalékon kell teljesítenie, míg a rendelkezésre álló kapacitás csak 90 százalékát teszik ki az akkorinak, a dolgozók esetében pedig 10-15 százalékkal alacsonyabb számról lehet beszélni.Magyarországon az állami megrendelések és magánmegrendelések 50-50 százalékos arányt képviselnek, nyugaton ez az arány 30-35 illetve 70-75 százalékos, ami sokkal egészségesebb. Ez azonban azt mutatja, hogy nem mindegy, mikor kezdődnek az állami beruházások. Jelenleg olyan 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, ezért 2017-2018 nem lesz könnyű az építőiparban. Szintén probléma hazánkban az építőipari cégstruktúra elaprózódottsága, ma csak 25 olyan cég van, ahol 200 főnél több alkalmazott dolgozik, 80-90 százaléka az építőipari cégeknek 4 vagy kevesebb embert foglalkoztat.A szakember elmondta, hogy valóban jelentősen élénkült a lakásfejlesztési piac, a lakásprojekt lesz azonban az utolsó, amit a kivitelezők elvállalnak, sokan ugyanis rossz tapasztalatokkal rendelkeznek a múltból. Jellemző, hogy az építőipari cégek keresik a nagy fejlesztéseket és a banki finanszírozást, mert ott érzik magukat biztonságban A lakásfejlesztők dolgát nehezíti a kivitelezők megtalálásakor, hogy elindultak az irodafejlesztések, és hamarosan új EU-s költségvetési szakaszba lépünk, amely fejlesztések szintén "elvehetik" a kivitelezői kapacitást.A kivitelezők dolgát nehezíti a munkaerőhiány, nincs megfelelő szaktudás, kevés a mérnök, vagy akár a gépkezelő. Szintén probléma, hogy az építőipar öregszik, nincsenek fiatalok. Tudomásul kell venni, hogy megváltoztak a határidők, az alkalmazottak hétfőtől péntekig dolgoznak, illetve napi 8-9 órát, így hétvégén és sok túlórával nem lehet behozni a lemaradásokat. De ugyancsak ez járult hozzá ahhoz, hogy építőipari cégek elszegényedtek, nem jutott forrás fejlesztésre.A szakember elmondta, hogy nagyon fontos lenne a szakmunkások képzése. Elsősorban azonban ez nem a 14-18 év közöttiek képzését jelenti, hanem más szektorból lehetne átcsábítani a munkaerőt. Ennek módjai a tematikus képzések, akár a cégek által finanszírozva. Szintén megoldás lehet a segédmunkások képzése, vagy a külföldön dolgozók hazacsábítása. A szakember véleménye szerint 10-ből 5 külföldön dolgozót rögtön haza lehet hozni, ha megfelelő feltételeket kínálnak a számukra, az 5-ből 2-3 még szintén meg lehet győzni, de 2-3-at biztosa elvesztett az építőipar.Scheer Sándor szerint a megfelelő bérekre van szükség a szektorban ahhoz, hogy dolgozókat itthon tartsák. (1000-1100 euró lehet az a szint, amivel 8-9 órás munkanapok mellett ezt el lehetne érni). Szintén fontosak lennének a kulturált munkakörülmények, ami ugyancsak növelhetné az építőipar vonzerejét. A szakember elmondta, hogy együttműködésre lenne szükség a piac szereplői között, emellett konzultációkra, a tervezők számára kötelező gyakorlati képzésére is, valamint megfelelő oktatásra és továbbképzésre is a szakmunkások számára.Ezen kívül nagyon fontos lenne a szektor számára reális árazás, akár az építőanyagok akár a kivitelezési munkák terén. A szűk években nehezen tudta magát eltartani a magasépítés, kevés a tartalék, sokan visszaélhetnek ezzel, elszaladhatnak az építkezési árak, ami miatt építkezések maradhatnak el. A reális árazás az építőanyagok terén is igaz, mivel ha ilyen ütemben nőnek az anyagárak a szektor feléli és elhasználja a saját piacát, és megint nem jut pénz a jobb minőségre, és a munkásokra.A válság után egy új ciklus kezdődött a hazai lakáspiacon, azóta sokkal erősebb keretrendszerre van szükség a lakáspiac elemzéséhez - mondta el. A szakértő szerint az MNB-lakásárindex hatékonyan mutatja meg a hazai lakáspiac területi eltéréseit. Budapesten egy év alatt közel 23 százalékot emelkedtek a lakásárak, 2014 óta pedig 60 százalékos volt a növekedés. A tranzakciók számában is jelentős növekedés következett be, az elmúlt egy év alatt elérte a 150 ezret az adásvételek száma, ami 17 százalékos növekedést az egy évvel korábbi értékhez képest. A növekedésben a külföldi vásárlók arányának növekedése is szerepet játszott, főként a kínai vásárlók száma nőtt meg, elsősorban a főváros belső kerületeiben. Az új lakások száma is dinamikusan bővül, de a kínálat a munkaerőhiány miatt nehezen tud csak lépést tartani a növekvő kereslettel. A lakásárak emelkedése az MNB számításai szerint egyelőre összhangban van a lakáspiaci folyamatokkal, a piacon egyelőre nincs túlfűtöttség.A fennálló alacsony kamatkörnyezet miatt továbbra is vonzó a lakás, mint befektetés - mondta el Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója. A bankok egy fontos szűrők a fejlesztők minőséi szűrésében.

A 2018-ban induló fejlesztéseknél már kérdéses, hogy be lehet-e fejezni az építkezést 2019 végéig, ezért akkortól válik igazán fontossá a csökkentett áfa jövőjének kérdése - mondta el. A szakértő szerint a generálkivitelezők hiánya miatt sok fejlesztő több alvállalkozóra szétbontja a fejlesztést, ami csökkenti a kitettséget és biztosítja, hogy az építkezés valóban elkészülhessen. A mostani időszak főként az építési engedélyek terén átláthatatlan, ami nem kedvez az új - esetleg külföldi - fejlesztők piacra lépésének A hazai piacon sokkal nagyobb átláthatóságra lenne szükség.Nagyon kicsi az aránya azoknak akik jelenleg hitelből vásárolnak ingatlant, de a lakáspiac kedvező folyamatai miatt a lakáshitelek számának növekedése várható - mondta el. A szakember szerint a következő években a kedvező kamatkörnyezet miatt egyre több befektető is vásárolhat hitelből. Az új lakások kínálata a következő években még emelkedhet, de 25-30 ezer fölé nem várható, hogy felmegy az évente átadott új lakások száma. A fejlesztések finanszírozásában nagy szerepe van a bankoknak, mivel kevés az olyan fejlesztő aki önerőből tudna fejleszteni.A munkaerőhiány újabb cégek belépését ösztönözheti a piacra, de a környező országokból is jelentős számban érkezhet új munkaerő - mondta el. A befektetők között viszont még kevéssé jellemző a hitelből vásárlók aránya. Az építóipar ösztönzése szempontjából fontos lenne a kiszámíthatóság, amire a jelenlegi alacsony lakásáfa meghosszabbítása jó alapot biztosítana. A kisebb fejlesztőknek is van létjogosultsága a piacon, különösen, ha a piaci optimizmus a jövőben is kitart.

Az építőipar számára alapvetően a vásárlói kereslet esetleges csökkenése jelenti a legnagyobb kockázatot, mivel ha a kereslet lecsökken, a munkaerőhiány is mérséklődik - világított rá Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.Mind a kivitelezőnek, mind a vásárlónak az az érdeke, hogy teljes mértékben finanszírozott legyen a projekt, hogy az adott lakás biztosan elkészülhessen - tette hozzá. Ha a befektetők mellett a tényleges beköltözői igények is megjelennek a piacon, akkor az új lakások kínálata is stabilan tovább növekedhet.