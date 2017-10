Milliókat akarsz keresni? Térkövesnek menj, ne bankárnak

További információkért kattints a képre!

Legnagyobb mértékben a szálas hőszigetelők szállítási ideje és ára nőtt meg, utóbbi átlagosan 10-20 százalékkal drágult. Az ágazatban 10-11 százalékos az átlagos drágulás. Az építőanyagok értékesítési volumene időarányosan 20-25 százalékkal haladja meg az előző évit.A szerkezetépítő anyagok gyártói többségében teljes kapacitással működnek, kimondott építőanyag-hiány nincs, de egyes termékekből nagyobb mennyiségekhez csak rendelésen keresztül lehet jutni. A projektek csúszására sok esetben nem is a kivitelezői kapacitás hiánya miatt kerül sor, hanem a speciális szakipari munkások hiánya okoz problémát. A kapacitáshiány miatt éppen ezért nehéz megmondani, hogy hány új lakás készülhet el idén.A kivitelezési költségek emelkedése nem csak a lakáspiacon érezteti hatását, az irodaház-fejlesztők is ugyanezt tapasztalják, ezért is gondoljuk azt, hogy a Mol új székháza is rekordmagas összegből valósulhat meg.Az építőanyag-forgalom összetétele a munkálatok fázisaitól függ, a falazóanyag-eladások felfutását mutatja, hogy a téglagyárak 25-30 százalékkal növelt kapacitással dolgoznak, a változó szabályozások miatt az eladott szigetelőanyagok átlagos vastagsága 10-15 százalékkal nőtt, a szálas szigetelőanyagok forgalma 20-25 százalékkal emelkedett, a nyílászárók forgalma is 20-25 százalékkal bővült már. Az épületgépészeti termékeknél még nincs számottevő felfutás, a vakolat- és építőkémiai termékek, a burkolóanyagok és a ragasztók piaca is csak 5 százalékkal bővült. A lakossági energetikai felújítások még mindig alacsony szinten állnak, ezt az alvó piaci szegmenst a kamatmentes visszatérítendő támogatások nem tudták feléleszteni a szakszövetség szerint.A második félévre a kivitelezés várhatóan 10 százaléknál is nagyobb ütemben drágul, amit a személyi jellegű kiadások 21-22 százalékos drágulása okoz. Egyes számítások szerint a mostani piaci környezetben jobban megéri térkövesnek, burkolónak lenni, mint akár a pénzügyi szektorban dolgozni.