Most vegyünk lakást vagy várjunk még vele?

A lakásvásárlás előtt állók közül egyre többekben merül fel a kérdés, hogy a mostani áremelkedés vajon meddig tarthat még ki. A magas árak azonban még nem garantálják azt, hogy a közeljövőben hirtelen jelentős árcsökkenés következzen be. A Portfolio Ingatlan által megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy a lakások áremelkedése lassul, de egyelőre még nem beszélhetünk stagnáló piacról. Az új lakások esetében például a többség enyhe áremelkedésre számít, kevesen vannak csak, akik szerint további jelentős árnövekedés várható, de egyelőre azok is kevesen vannak, akik szerint pár hónapon belül teljesen megállhatnak az árak.

Mit mondanak az árindexek?

A laksárindexek ugyan soha nem látott magasságokban vannak, az inflációval korrigálva viszont nem állunk magasabban, mint a válság előtti években. Az FHB lakásárindexén jól látszik, hogy emelkedtek az árak a 2000-es évek első nyolc évében, majd estek vissza a válság alatt, de az elmúlt három év meredek korrekciója is leolvasható.

A lakáspiac hanyatlásától tehát egyelőre nem kell tartani, de a megkérdezett szakemberek egyetértenek abban, hogy az elmúlt két-három év töretlen optimizmusa fokozatosan alábbhagy majd, így az árak növekedése is egyre mérsékeltebb lesz.

Látva a hazai lakáspiac elmúlt években produkált meredek szárnyalását egyre többek szájából hangzanak el olyan mondatok, miszerint "Úgyis bedőlnek az árak", "Nem éri meg ennyiért lakást venni", stb. A valóság azonban nem ennyire egyszerű.

A prosperáló nyugat-magyarországi megyékkel és Budapesttel szemben sok esetben elnéptelenedő falvak állnak, amelyek között nem csak az árkülönbségek hatalmasak, hanem a piaci folyamatok is ellentétesek. A kistelepülések többségében nem következett be a budapestihez hasonló árrobbanás és ebben a következő hónapokban sem várható változás. Az ország kisebb településein mind a lakások, mind a családi házak áraiban stagnálásra számít a többség, de egyesek szerint enyhe árcsökkenés is bekövetkezhet. Míg azonban egy nyugati határszélen fekvő község vonzó lehet a határ túloldalán dolgozó ingázók számára, addig Magyarország keleti régióit leginkább az elvándorlás sújtja.Elsősorban az egyetemvárosokban és a fővárosban beszélhetünk bérlakás piacról, ahol különböző okokból megjelenik az igény a lakások bérlésére is. Magyarországon azonban még mindig alacsony a bérelt lakásban élők aránya. Míg Svájcban vagy Németországban minden második ember bérelt lakásban él és Dániában, Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban is minden harmadik, addig Kelet-Európa országai közül a Balti országokban csak minden ötödik, Magyarországon minden kilencedik, Romániában pedig mindössze minden huszadik lakos.

A lakások bérleti díjai az eladási árakkal párhuzamosan jelentős emelkedésen vannak túl, a következő hónapokban viszont már ebben a szegmensben is stabilizálódni látszik a piac. Mind Budapesten, mind a megyeszékhelyeken a megkérdezett szakértők szerint a bérleti díjak stagnálására lehet számítani.Éppen ezért a saját célú lakásvásárlók mellett a befektetőknek is egyre körültekintőbbnek kell lenniük ahhoz, hogy hosszú távon is jó eredményeket érjenek el ingatlanuk bérbeadásával.