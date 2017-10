Nagypályás ingatlanosok: magyarok ezrei keresnek itthon milliókat

A franchise működése

A világ legnagyobb franchise hálózatai

McDonald's

KFC

Burger King

SUBWAY

7 Eleven

Hertz

Pizza Hut

Marriott International

Wyndham Hotels and Resorts

Hilton Hotels & Resorts

Ismertebb magyar franchise-ok

Franchise az ingatlanpiacon

Érdemes még beszállni?

Franchise együttműködés során a franchise-átadó és a franchise-átvevő között megállapodás jön létre, melynek keretében egy ismertebb, értékkel bíró név vagy védjegy és az ahhoz kapcsolódó üzleti tapasztalat és használati jog kerül átadásra, díj fizetése ellenében. A folyamat segíti a kezdő, még ismeretlen vállalkozás piacra lépését azzal, hogy egy kész csomagot kínál, lépésről lépésre átadva a sikeres indításhoz szükséges eszközöket és információt. Az ismertebb márkanevet tulajdonló cég pedig egyszeri és/vagy rendszeres díjat kap ezért az új belépőtől, valamint bővül a hálózata, növelve ezzel a márka ismertségét, így végső soron ő is jól jár az együttműködéssel.A franchise vállalkozói közösség érdekképviseleti szervezeteként alakult meg 1991-ben a Magyar Franchise Szövetség , elfogadva az Európai Franchise Szövetség Etikai Kódexét, ami részletesen meghatározza, hogy mely vállalkozások számítanak franchise vállalkozásnak és melyek nem. A szövetség feladata a franchise piac folyamatos bővülésének elősegítése és támogatása mellett az, hogy a Franchising Etikai Kódexét valamennyi hálózat a működése részévé tegye. Az etikai szabályok, az üzleti szokások és a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatása mellett érdekképviseleti, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet is végez.Globálisan a tíz legnagyobb franchise között 2017-ben öt gyorsétteremlánc és három szállodalánc található, ami közül több, a magyar piacon is jelen van.A 100-as lista ide kattintva érhető el.Mostanra Magyarországon is egyre több területen találkozunk franchise-okkal. Az élelmiszeriparban az egyik legelső és legismertebb márkanévként a Fornettit lehet említeni, de ide sorolható számos pizzéria és gyorsétteremlánc, valamint fagyizó is.A franchise olyan területeken is kezd megjelenni, ahol korábban sokan elképzelhetetlennek tartották. Ilyen például a fodrászatból ismert BioHair Hajvágószalon vagy az egyik legújabb hazai franchise, az önkiszolgáló mosodahálózatot üzemeltető Bubbles. A kereskedelemben tehát gyakori ez az üzletépítési mód, ami alól az ingatlanpiac sem jelent kivételt.A kétezres évek elejére fokozatosan az a néhány nagyobb ingatlanközvetítő hálózat kezdte uralni a hazai piacot, akik a legjobban alkalmazták a franchise üzletépítés modelljét. Az így működő cégek sajátossága az egységes arculat, az alkalmazottak számára nyújtott közös képzések, a szolgáltatások egységesen számított díjazása és a franchise partnerek közti együttműködés, de a jogi és a munkaszervezési feladatok összehangolása is a franchise típusú együttműködés része.Magyarország ugyan a kisebb területű országok közé tartozik, de még így is nagy előny a közös adatbázis használata. Ha például valaki Szombathelyről szeretne Budapestre költözni, úgy, hogy a meglévő lakásást eladva vásárolna újat, az adott hálózat tud segíteni a meglévő lakás eladásában és az új megvásárlásában is, ami tovább növeli a cég piaci erejét.Fontos azonban, hogy nem minden termék vagy szolgáltatás alkalmas arra, hogy franchise keretében működjön. Az egységesség sokszor az egyedi megoldásokat kevésbé veszi figyelembe, ami különösen a nemzetközi hálózatok esetében figyelhető meg. Ilyenkor egy másik kultúra szokásaihoz kell igazítani a megoldásokat, de még így is elképzelhető, hogy ami az egyik piacon sikeres lesz, az a másikon megbukik.Az ingatlan franchise-nál maradva felmerülhet a kérdés, hogy kinek érdemes beszállni ebbe az üzletbe és ha már elkezdtük, kezdő ingatlanközvetítőként érdemes-e saját céggel belépni egy nagyobb, ismertebb franchise hálózatba.tapasztalatai szerint az új belépők között ingatlanértékesítési tapasztalattal rendelkezők és szakmán kívüliek egyaránt vannak. Gyakoribb eset, hogy szakmán kívüliek kezdenek bele a vállalkozásba, olyan személyek, akik az értékesítés egyéb területeiről jönnek, mondjuk autó-márkakereskedést működtetnek, vagy éppen valamilyen kapcsolódó szolgáltatásban érdekeltek, például ügyvédek. Sokszor pedig azon multis középvezetők jelentkeznek, akik ki akarnak lépni abból a világból, és szeretnének belevágni egy igazi saját projektbe, esetleg maguk foglalkoznak ingatlanforgalmazással amihez nagyon hasznos, ha az embernek van egy ingatlanirodája. Nekik adott a vállalati kultúrájuk, értékesítési tapasztalatuk és jól átlátják a piacot, emellett van igényük a minőségi működésre is.A válság idején Duna House-nál azon dolgoztunk, hogy megtartsuk a hálózatot. Ez olyannyira eredményes volt, hogy 2014 végéig irodaszámban 8 százalékos növekedést sikerült elérni, míg a konkurens hálózatok többsége a meglévő állománynak akár 60-70 százalékára zsugorodott. Az elmúlt években lefoglalt bennünket a tőzsdére lépés, az Impact Lakóingatlan Alap létrehozása, valamint számos további tevékenység, de most újra a hálózat bővítésére koncentrálunk - tette hozzá a szakértő.