Nekiment a XI. kerület is a hatalmas budai lakóparkfejlesztésnek

A szabályok szerint a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más építési hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani tilos.

Mint már korábban mi is beszámoltunk róla , a Feneketlen-tó környékén jelentős lakóparkfejlesztést tervez a DVM Group, a projekt keretében 350 lakás és egy 500 férőhelyes mélygarázs is létesülne. A beruházás azonban jelentős ellenállást váltott ki a környéken lakókból, és valóságos küzdelem vette kezdetét a fejlesztés ellen.A tegnapi nap során benyújtott előterjesztés értelmében az érintett tömbre változtatási tilalmat rendel el a XI. kerület, ami egészen 2018 végéig, vagyis a kerületi építési szabályzat elfogadásáig fog élni. A változtatási tilalomról ma délelőtt meg is született a döntés.