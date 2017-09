Nem is hinnéd, hogy mennyit nyerhetsz, ha a vonatot választod!

Az elővárosi kötöttpályás közlekedés lakásárakra gyakorolt hatásainak vizsgálata során az eredmények azt mutatják, hogy a kötöttpályás közlekedés pozitív hatással van az adott vonal által érintett területek lakáspiacára. Ebben a prémiumban azonban különbségek mutatkoznak az egyes közlekedési eszköztípusok között az utazási idő rövidülésével és az egyéb közlekedési alternatívák számával összefüggésben. Azokban az esetben, ahol a közlekedési idő jelentősen lerövidül illetve korlátozott az egyéb közlekedési alternatívák száma, a felár nagyobb.

Vasúti kapcsolat hatása a lakásárakra Magyarországon

A kötött pályás közlekedés lakáspiaci hatásait illetően az egyik legjobban megfogható tényező az árak vagy bérleti díjak szintje a környék áraihoz képest. Számos külföldi tanulmány foglalkozott már a vasúti, elővárosi vasúti és villamoshálózat pozitív hatásaival, példák sora bizonyítja, hogy a jobb közlekedési lehetőség növeli a lakásárakat. A kötöttpályás közlekedés két csatornán keresztül emelheti a lakások értékét, egyrészt a jobb közlekedési lehetőségek közelebb hozzák a munkalehetőségeket, másrészt hatására a bevásárlási és szórakozási lehetőségek is javulnak. Különösen ott van ennek jelentősége, ahol az autós közlekedés kevéssé jellemző akár anyagi okok (vagyis az alacsonyabb jövedelmű társadalmi réteg által lakott területeken), akár az utak túlzsúfoltsága miatt.A vasút előnyös tulajdonságai miatt az adott települések lakáspiacára is pozitív hatással lehet, az FHB elemzésében a Győr-Budapest közötti vasúti vonal mentén található települések árait vetette össze olyan települések piacaival, melyek szintén az adott térségben helyezkednek el, de nem rendelkeznek vasúti kapcsolattal. Illetve szintén megnézték a székesfehérvári vonal esetében a vonattal elérhető települések fajlagos lakásárainak alakulását a vonattal nem rendelkezőkhöz képest.

Az eredmények azt mutatják, hogy a vasúti kapcsolat magasabb fajlagos árakat eredményezhet. A győri vonalon a vizsgált települések esetében például 2009 és 2016 között végig nagyobbak voltak a fajlagos mediánárak a vonattal elérhető helységekben. Bár a válság utolsó évében ez a prémium már nagyon lecsökkent, a válság óta tartó felívelés a vasúti kapcsolattal rendelkező településeket sokkal jobban érintette, míg itt az árak valósággal kilőttek, addig azokon a településeken melyeket a vasút elkerül inkább a stagnálás volt jellemző.A 2014-2016-as tranzakciók alapján számolt medián fajlagos árak a vasúti kapcsolattal rendelkező települések esetében 35 százalékkal magasabbak voltak. A jelentős árprémium azonban vélhetően azért csak részben köszönhető a vasúti összeköttetésnek, a vasút menti települések, mint például Biatorbágy, egyéb infrastruktúrájukban is többet nyújtanak a kisebb településeknél. Ezen kívül pedig a lakások minősége is eltérő lehet a két csoportnál, a kisebb településeken az alacsonyabb minőség eleve alacsonyabb árakat eredményez, ami felfelé torzítja a vasúti vonal prémiumát.

A HÉV és a lakásárak

Hasonlóak az eredmények a Székesfehérvár-Budapest közötti vasúti vonal esetében is, melynek a Martonvásárig tartó szakasza került elemzésre. A vizsgált településeken 2009 és 2016 között végig nagyobbak voltak a fajlagos lakás-átlagárak a vonattal elérhető helységeken. A válság éveiben ugyan némileg közeledtek egymáshoz a fizetendő összegek, a 2014-ben kezdődött felívelés ugyanakkor a vasúti kapcsolattal rendelkező települések prémiumát növelte jelentősen, bár az elmúlt évben a vasúti kapcsolattal nem rendelkező települések is kiemelkedő lakásár-növekedést produkáltak. Ez azonban elsősorban Diósd teljesítményének köszönhető, ahol értékesebb ingatlanok cseréltek gazdát, míg e település nélkül elmondható, hogy tovább nőtt a különbség árazásban a vasúti kapcsolattal rendelkező és nem rendelkező települések között. A két településtípus-csoport medián fajlagos lakásárai között a különbség 2015-2016-ban 25 százalék körül mozgott.Az FHB szintén vizsgálta a HÉV lakáspiacra gyakorolt hatását. A 8-as HÉV egyes szakaszai mentén található térségek lakáspiacait hasonlították össze a centrumtól hasonló távolságra lévő, de ezzel a közlekedési lehetőséggel nem elérhető területek lakáspiacaival.

Az eredmények azt mutatják, hogy a HÉV-közlekedés is prémiumot biztosít az érintett települések számára, ez a felár a 2014-2016-os lakáspiaci adatok alapján stabilan tartotta a szintjét, annak ellenére, hogy a válság alatt jelentősen csökkentek a lakásárak. 2014 és 2016 között a tipikus fajlagos árak körülbelül 22 százalékkal voltak magasabbak a HÉV-vel elérhető települések és a kontrollnak választott települések csoportja között.

A metró hatása a lakásárakra

A HÉV lakásárakra gyakorolt hatása a fővároson belül is elemzésre került, a XVI. és a XVII. kerületek árazási különbségeivel érzékeltetve. Mind a két terület a főváros egy-egy külső kerülete, a távolság a belvárostól hasonló, elhelyezkedésük pedig szomszédos. Ennek ellenére a XVI. kerület lakásárai jelentősen meghaladták a XVII. kerületben megfigyeltet, a különbség pedig korábban folyamatos növekedést mutatott. Míg 2000-ben a medián fajlagos árak között a két kerület között csak 12 százalékos volt a különbség, addig 2008 és 2016 között a XVI. kerület árprémiuma átlagosan 28 százalékot tett ki. Az utóbbi három évben a két kerület közötti különbség némileg csökkent, 2016-ben a fajlagos medián árak 21 százalékkal voltak magasabbak a XVI. kerületben. A csökkenésben szerepet játszhat az elővárosi-vonatközlekedés fejlődése is, a XVII. kerületben ugyanis a Budapest-Hatvan közötti vonal több megállója található, ahonnan a Keleti-pályaudvar viszonylag gyorsan elérhető.A metrókapcsolat a környék lakáspiacára is komoly hatással van, növeli a keresettségét, ezáltal magasabb árakat eredményezve. A külvárosi metrókapcsolat lakásárakra gyakorolt hatását két kerület, a XIX. és a XX. átlagos fajlagos áraiban lévő különbségekkel jellemezhetőek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a XX. kerület közlekedési kapcsolatait javítja, hogy szélén fut végig a Ráckevei-HÉV vonala, mely az árakra a korábban bemutatottak szerint pozitív hatással lehet, így a mértnél nagyobb lehet a metró prémiuma. Szintén némileg felfelé torzíthatja a XX. kerület árait, hogy a 2000-es években számos lakáspiaci fejlesztés valósult meg itt, így az eleve magasabb árú újlakások aránya jóval magasabb volt az adásvételek során, mint a szomszédos XIX. kerületben. A jelenség jelentősen növelte a medián tranzakciós árakat, ami azonban nem jelentette a teljes kerület ilyen mértékű megdrágulását.

Az ezredforduló éveiben a XIX. kerület drágább volt a XX. kerületnél, ugyanakkor a lakásfejlesztések beindulásával a XX. kerületi árak beérték, majd lehagyták a szomszédos kerületet. Ennek hátterében tehát nem a kerület hirtelen felértékelődése áll, hanem a tranzakciókon belül az új lakások magas aránya húzta fel az átlagos fajlagos árakat. A válság a XX. kerület számára jelentősebb visszaesést hozott, így a XIX. kerület árprémiuma ismét növekedésnek indult, ami a felívelés szakaszában is tovább folytatódott. Míg 2012-ben a tipikus fajlagos árak ismét hasonló szinten mozogtak a két kerületben, 2013-ben már közel 3 százalékos különbség volt kimutatható, míg 2015-2016-ban már 10 százalékkal drágább volt a XIX. kerület.