Nincs megállás: szívják a pénzt az új lakások

A Metrodom és az OTP megállapodása

X. kerületben a Metrodom Park első két ütemében 418 lakás,

XIII. kerületi Berettyó u. 2-8. társasházban 155 lakás,

IV. kerületi Metrodom Panoráma lakópark első két ütemében 424 lakás.

Metrodom Park

Metrodom Berettyó utca

Metrodom Panoráma

Egyrészt a finanszírozói oldalról, másrészt a kereskedelmi ingatlanok esetében a befektetői oldalról nagy a kereslet a jó projektek iránt. 2008-2015 között a válság idején, többnyire azok a fejlesztők maradhattak talpon, amelyek önerőből tudták finanszírozni a projekteket, illetve az egész piacra jellemző volt a forráshiány és az alacsony befektetési aktivitás. Most azonban a felfokozott piacon a fejlesztők válogathatnak a jobbnál jobb lehetőségek közül, legyen szó a projektjük olcsó finanszírozásáról, vagy a magasabb eladási árakról. A magas kereslet egyaránt igaz az ingatlanalapok részéről, vagyis az intézményi befektetők oldaláról, illetve igaz a kisbefektetőkre is, akik általában egy vagy két ingatlant vásárolnak a lakáspiacon, rövid vagy hosszú távú kiadásra.A hitelszerződés három újabb projekt finanszírozásáról szól, az együttműködés tovább folytatódik a lakossági finanszírozás területén is, hiszen az OTP Bank Nyrt. és a Metrodom Csoport is kiemelkedően fontosnak tartja, hogy saját eszközeivel segítse az új építésű lakások értékesítését, valamint az ingatlanpiac bővülését.Az OTP Bank Nyrt. által finanszírozott projektekben jelenleg közel 1000 lakás épül:Az Ybl-díjas Hajnal Zsolt által tervezett Metrodom Panoráma különleges, függőleges kertekkel rendelkező épületei 2017-ben elnyerték az "Év pesti lakópark projektje" díját. Valamennyi társasház átadására 2019. év végéig sor kerül.